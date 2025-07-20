Whatsapp, fazla mesaj alan kişileri mutlu edecek bir özellik üzerinde çalışmaya başladı. Yakında, "Hızlı Özet" isimli özellikle birden fazla sohbetteki mesajları özetleyebileceksiniz.

Dünyanın en büyük mesajlaşma platformu konumunda bulunan WhatsApp, her hafta yepyeni özelliklerle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise WABetaInfo tarafından uygulamanın Android versiyonunun son beta sürümünde fark ettiği bir özellik, çok fazla mesaj alanları sevindirecek bir yeniliğin geleceğini ortaya koydu.

Edinilen bilgilere göre WhatsApp, daha önce ortaya çıkan mesaj özetleme özelliğinden ayrı bir işlevi olacak “Hızlı Özet” isimli bir özellik geliştiriyor. Bir önceki özetleme, yalnızca tek bir sohbeti özetliyordu. Bu ise birden fazla mesajda çalışacak.

5 sohbete kadar özetleme yapılabilecek

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntülerini yukarıdan görebilirsiniz. Kullanıcılar, özetleme işlevini 5 sohbete kadar kullanabilecek. Diyelim 5 ayrı sohbetten mesajlarınız var ve hepsine tek tek bakmak istemiyorsunuzş. Uygulama, onları sizin için hızlı bir şekilde özetleyebiliyor.

Kullanımı da oldukça basit olacak. Sağ üstte bulunan 3 nokta olarak simgelenmiş menüye bastığınızda “Hızlı Özet” isimli özelliği göreceksiniz. Direkt bunu seçtiğinizde özetleme işlemi gerçekleşecek. Bu sistem, yapay zekâdan yararalanarak çalışacak. Ayrıca özetlerin asla bir üçüncü tarafla paylaşılmayacağı da eklenmiş. WhatsApp ve Meta bile göremeyecek.

Yüksek sayıda mesaj alanların çok seveceği bu özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yok. Yakında geleceğini tahmin edebiliriz.