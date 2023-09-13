WhatsApp, birkaç ay önce duyurduğu "Kanallar" özelliğini tüm dünyada kullanıma sunmaya başladı. Telegram'dakine benzeyen özellik, kullanıcıların farklı kişileri veya kuruluşları takip etmesine olanak tanıyacak. Bu kanallarda yalnızca yöneticiler paylaşım yapabilecek.

Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, birkaç ay önce uygulamaya yeni bir hava katacak “Kanallar” özelliğini duyurmuştu. O zamandan beri test edilen özellik, WhatsApp’ı adeta bir sosyal medya platformu gibi kullanmayı sağlıyordu.

Şirket, bugün bu özelliği geniş çapta kullanıma sunmaya başladığını duyurdu. Açıklamaya göre “Kanallar” önümüzdeki birkaç hafta içinde 150’den fazla ülkeye gelecek.

WhatsApp’ın kanallar özelliği, tıpkı sosyal medya platformlarında olduğu gibi insanları takip etmenizi sağlayacak

Telegram’da gördüğümüze benzer bir işlevi olan özellik, tıpkı X (Twitter) veya Threads’te olduğu gibi insanların veya kuruluşları takip etmenizi sağlıyor. WhatsApp, yeni bir sekmeyle uygulamaya eklenecek kanalları “yöneticilerin tek yönlü olarak metin, fotoğraflar, videolar çıkartmalar veya anketler gönderebileceği bir yayın aracı” olarak tanımlıyor.

Buradan, yalnızca takip ettiğiniz kanalın yöneticisinin paylaşımlar yapabileceğini anlıyoruz. Platform, sanatçıların, organizasyonların, spor takımlarının ve çok daha fazlasının kanallarının uygulamada yer alacağını belirtiyor.

Kanalların tamamen gizlilik odaklı olacağını da belirtmekte fayda var. Kanallara katılan kullanıcıların telefon numaraları gibi bilgilerinin hiçbiri başkalarıyla paylaşılmayacak. Aynı zamanda yöneticilerin bilgileri de tamamen gizli kalacak. Ayrıca yöneticiler, kanalları kimlerin takip edebileceğine karar verebilecek, ekran görüntüleri veya gönderileri başkalarına iletmeyi kapatabilecek.