WhatsApp iPhone'dan Android'e nasıl aktarılır?

iPhone'daki WhatsApp konuşmalarınızı yeni bir Android telefona geçerken mesajlarınız ve desteklenen medya dosyalarınızla birlikte taşıyabilirsiniz. Bu içeriğimizde WhatsApp iPhone'dan Android'e aktarma adımlarını, işlem öncesinde yapmanız gerekenleri ve aktarım başarısız olduğunda kontrol edebileceğiniz noktaları anlatıyoruz.

iPhone'dan Android telefona geçmek yalnızca fotoğrafları, kişileri ve uygulamaları taşımaktan ibaret değil. WhatsApp'ı uzun süredir kullanıyorsanız yıllar boyunca biriken mesajların, grup konuşmalarının ve sohbetlerde gönderilen fotoğrafların da yeni telefonunuzda kalmasını isteyebilirsiniz.

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WhatsApp iPhone'dan Android'e aktarma işlemi için eski iPhone'unuzdaki iCloud yedeğini Android telefona indirmeniz gerekmiyor. WhatsApp, desteklenen cihazlarda telefon kurulumu sırasında sohbet geçmişini doğrudan taşımanıza imkân tanıyor. İşlemin sorunsuz ilerlemesi için yeni Android telefonu kullanmaya başlamadan önce aktarımı planlamak gerekiyor.

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WhatsApp iPhone'dan Android'e aktarmak için neler gerekli?

Sohbet aktarımını sonradan yapmak yerine Android telefonun ilk kurulumunda başlatmanız gerekebilir. Bu yüzden yeni telefonunuzu açar açmaz WhatsApp'ı kurup kullanmaya başlamadan önce veri taşıma seçeneklerine göz atın. Telefon daha önce kurulmuşsa desteklenen aktarım yöntemini kullanabilmek için cihazı fabrika ayarlarına döndürmeniz istenebilir.

Eski iPhone ve Android telefonda WhatsApp'ın güncel sürümünü kullanmanız da aktarım sırasında oluşabilecek uyumluluk problemlerini azaltır. Yeni telefonda WhatsApp'ı etkinleştirirken iPhone'da kullandığınız aynı telefon numarasıyla devam etmeniz gerekir.

Cihaz modeline göre iPhone ile Android telefon arasında kablolu bağlantı kurmanız istenebilir. Bazı Android üreticilerinin kendi veri taşıma araçları da kurulum sırasında devreye girebilir. Ekranda gösterilen aktarım yöntemini takip edin ve bağlantıyı işlem bitmeden kesmeyin.

Sohbet geçmişinizde çok sayıda fotoğraf ve video varsa Android telefonda yeterli boş depolama alanı bulunduğundan emin olun. Her iki cihazın şarj seviyesini yükseltmek veya telefonları güç kaynağına bağlamak da uzun aktarımlarda yarıda kalma riskini azaltır.

WhatsApp iPhone'dan Android'e nasıl aktarılır?

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Aktarım ekranlarının görünümü Android telefonunuzun markasına ve işletim sistemi sürümüne göre değişebilir. Temel mantık ise Android'in ilk kurulumu sırasında eski iPhone'daki verileri kopyalamayı seçmek ve WhatsApp'ı bu işleme dahil etmek.

Genel olarak şu adımları takip edebilirsiniz:

Yeni veya fabrika ayarlarına döndürülmüş Android telefonunuzu açın. İlk kurulumu başlatın ve eski cihazdan veri kopyalama seçeneğini seçin. Ekrandaki yönlendirmeye göre iPhone ile Android telefon arasında bağlantı kurun. Aktarılabilecek içerikler arasında WhatsApp seçeneğini işaretleyin. Android telefonunuzda bir QR kod gösterilirse bunu iPhone'unuzla tarayın. iPhone'da açılan WhatsApp ekranından sohbet aktarımını başlatın. Verilerin hazırlanmasını ve cihazlar arasında kopyalanmasını bekleyin. Android telefonun ilk kurulumunu tamamlayın. WhatsApp'ı Android telefonda açın ve iPhone'da kullandığınız telefon numarasıyla giriş yapın. Sohbet geçmişini içe aktarma seçeneği geldiğinde ekrandaki adımları tamamlayın.

Aktarım devam ederken kabloyu çıkarmayın veya kurulum işlemini yarıda kesmeyin. Büyük bir WhatsApp arşiviniz varsa ilerleme ekranının tamamlanması biraz zaman alabilir.

Android'de WhatsApp açıldıktan sonra birkaç eski konuşmayı kontrol edin. Mesajlar ve medya içerikleri beklendiği gibi görünüyorsa yeni telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz.

iCloud WhatsApp yedeği Android'e yüklenebilir mi?

iPhone'da düzenli WhatsApp yedeği alıyorsanız sohbet geçmişinizin iCloud'da bulunması size ekstra güven verebilir. Ancak bu yedeği Android telefonun kurulumunda seçip doğrudan geri yüklemek standart geçiş yöntemi değil.

Bunun sebebi iki işletim sistemindeki bulut yedekleme düzeninin farklı olması. iPhone'daki WhatsApp yedekleri iCloud ile çalışırken Android cihazlarda yedekleme Google hesabı üzerinden yürütülüyor. Dolayısıyla Android'deki WhatsApp kurulum ekranında iCloud hesabınıza bağlanıp oradaki sohbet yedeğini geri yükleyemezsiniz.

iPhone'dan Android'e geçerken desteklenen yöntem, sohbet verilerini telefon değiştirme sürecinde eski cihazdan yenisine taşımak. Aktarım bittikten sonra Android telefonunuzdaki WhatsApp için yeni yedekleme ayarlarını oluşturabilirsiniz.

Bu ayrım, telefon değiştirmeden önce plan yapmayı daha da önemli hâle getiriyor. iCloud'da güncel bir WhatsApp yedeğiniz olsa bile eski iPhone'u hemen sıfırlamayın. Önce Android'deki aktarımı tamamlayın ve ihtiyacınız olan konuşmaların yeni cihazda bulunduğunu görün.

iPhone'dan Android'e hangi WhatsApp verileri taşınır?

Aktarım işlemi sohbet geçmişinin büyük bölümünü yeni telefona taşıyacak şekilde tasarlanıyor. Kişisel konuşmalarınız, grup sohbetleriniz ve desteklenen fotoğraf, video gibi medya içerikleri aktarım kapsamında yer alabilir. Hesabınızla ilişkili bazı bilgiler de yeni cihazdaki WhatsApp kurulumuna taşınabilir.

Yine de iPhone'daki WhatsApp içerisinde gördüğünüz her ayrıntının Android telefonda birebir karşılığının bulunacağını düşünmeyin. WhatsApp'ın aktarım kapsamına almadığı bazı veri türleri olabilir. Aktarım özellikleri uygulama ve işletim sistemi güncellemeleriyle değişebildiği için yeni telefondaki sonucu kontrol etmek en güvenli yöntemdir.

Birkaç eski sohbeti açıp geçmiş mesajların ne kadar geriye gittiğine bakın. Sizin için değerli fotoğraf ve videoların bulunduğu konuşmaları kontrol edin. Grup sohbetlerinden birkaçını açarak geçmiş mesajların geldiğini de doğrulayabilirsiniz.

Eski iPhone'u satmayı, başka birine vermeyi veya sıfırlamayı düşünüyorsanız bu kontrolü cihaz hâlâ elinizdeyken yapın. Aktarımda eksik olduğunu düşündüğünüz bir içerik fark ederseniz eski telefondaki veriye erişmeye devam edebilirsiniz. Böylece cihazı sıfırladıktan sonra eksik bir konuşmayı fark etme ihtimaliniz azalır.

WhatsApp iPhone'dan Android'e aktarılmıyorsa ne yapabilirsiniz?

Aktarım başlamıyorsa ilk bakmanız gereken yer yeni Android telefonun kurulum durumu. Telefonu daha önce tamamen kurduysanız gerekli veri taşıma ekranlarına ulaşamayabilirsiniz. Cihazınızın desteklediği yönteme bağlı olarak fabrika ayarlarına dönüp kurulumu yeniden başlatmanız gerekebilir.

Telefon numarası da aktarımı etkileyen ayrıntılardan biri. Android'deki WhatsApp'ı iPhone'da kullandığınız numarayla etkinleştirdiğinizden emin olun. Numaranızı da değiştirecekseniz sohbet aktarımıyla numara değişikliğini aynı anda yapmaya çalışmak yerine WhatsApp'ın sunduğu hesap taşıma seçeneklerini doğru sırayla kullanın.

Kablolu aktarım yapıyorsanız bağlantının sağlam olduğunu kontrol edin. Dönüştürücü veya adaptör kullanmanız gerekiyorsa cihazların birbirini algıladığından emin olun. İşlem sırasında telefonlardan birinin şarjının bitmesi veya bağlantının kopması aktarımı yarıda bırakabilir.

Android telefondaki boş alanı da gözden geçirin. WhatsApp hesabınızda yıllar içinde birikmiş çok sayıda video varsa sohbet arşivinin boyutu tahmin ettiğinizden büyük olabilir. WhatsApp ve işletim sistemi güncellemelerini kontrol etmek de eski sürümlerden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırabilir.

Aktarım tamamlandıktan sonra eski iPhone'u hemen temizlemek yerine Android'deki WhatsApp'ı bir süre inceleyin. Sık konuştuğunuz kişilerin sohbetlerini, eski grupları ve sizin için değerli birkaç medya dosyasını açın. Her şey yerindeyse artık yeni telefonunuzdaki WhatsApp yedekleme ayarlarını düzenleyebilir ve iPhone'daki eski verilerle ne yapacağınıza karar verebilirsiniz.