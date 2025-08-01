WhatsApp'a gelecek kullanıcı adı özelliğinde her önüne gelenin mesaj atmasının nasıl engelleneceği merak ediliyordu. Platform, bu sorunu gelecek bir kullanıcı adı şifresiyle çözecek.

Meta bünyesinde faaliyetlerini sürdüren WhatsApp, düzenli olarak yeni özellikler geliştiriyor ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyordu. Bunlardan biri de kullanıcı adıydı. Öyle ki yakında WhatsApp’a tıpkı bir sosyal medya platformu gibi kullanıcı adları gelecek ve artık telefon numarası zorunluluğu kalmayacak.

Ancak bu konuda en çok merak edilen konulardan biri, kullanıcı adı nedeniyle isteyen herkesin birbirine mesaj atıp atamayacağıydı. Yani kullanıcılar, yabancıların rastgele mesaj atabilmesinin nasıl engelleneceğini merak ediyordu. WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında fark edilen özellik, platformun önlemini ortaya çıkardı.

Herkesin mesaj atması “şifre” ile engellenecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere WhatsApp, kullanıcı adı özelliğiyle birlikte bir şifre özelliğini de platforma getirecek. Getirilen bu PIN’in, yabancı biri size mesaj atmadan önce girilmesi gerekecek. Böylece herkesin önüne gelene mesaj atması engellenmiş olacak.

PIN’lerin 4 haneli olacağını görebiliyoruz. Tanımadığınız, kayıtlı olmayan biri size mesaj atmadan önce bu PIN’i bilmesi gerekecek. PIN’ın yalnızca size daha önce mesaj atmamış, ilk kez sohbet başlayacağı kişilerde gerekeceğinin altını çizelim. Bu özelliğin yararlı olabileceğini söyleyebiliriz. Kullanıcı adı sisteminde kullanıcı güvenliği için büyük önem arz edecek. Kullanıcı adlarının ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda hâlâ bilgi yok.

Kullanıcı adı şifresiyle ilgili bilmeniz gerekenler: