Son zamanlarda birçok yeni özelliği kullanıcılara sunan Whatsapp, Instagram ve Twitter'da son derece popüler bir özellik haline gelen "mesajlara emoji ile tepki verme" özelliğini test ediyor.

Bildiğiniz üzere Instagram, Twitter ve Slack gibi birçok uygulama, uzun bir zamandır kullanıcılara mesajlara emoji ile tepki verme olanağı sunuyordu. Karşı tarafı cevapsız bırakmak yerine tercih edilebilecek en kolay yöntemlerden biri olan bu özelliğin uzun bir süredir Whatsapp'a gelmesi bekleniyordu.

WABetaInfo adlı internet sitesinin paylaştığı bir ekran görüntüsü, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamasının bu özellik üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Whatsapp'ın böyle bir özelliği kullanıcılara kesin olarak sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor, ancak ortaya çıkan görüntülerden sonra böyle bir özelliğin gelecek olması kaçınılmaz gibi duruyor.

Yeni özelliğin nasıl göründüğü şimdilik bir sır

WABetaInfo'nun paylaşmış olduğu ekran görüntüsüne baktığımızda, Whatsapp'ın beta sürümünün açık olduğu bir Android cihaza "Bir yeni tepki aldınız. Tepkileri görüntüleyebilmeniz için Whatsapp'ı güncellemeniz gereklidir" mesajını gönderdiğini görüyoruz.

WABetaInfo'nun çektiği ekran görüntüsünün dışında, Whatsapp'ın yeni özelliği hakkında çalıştığını kanıtlayabilecek veya bu özelliğin nasıl göründüğünü gösterecek başka hiçbir kanıt yok. Mesajlara tepki olarak gönderilen emojilerin nasıl göründüğünü öğrenmek için, Whatsapp'ın resmi bir duyuru yapmasını beklemek zorundayız.