WhatsApp'ın iOS uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlandı. Güncelleme ile birlikte gelen yeniliklerden birisi de mesaj silmede süre sınırının artırılması oldu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bugün iOS kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. iOS kullanıcıları, yeni güncellemeyle birlikte bazı köklü değişikliklere ve WhatsApp deneyimini iyileştirecek yeniliklere kavuştu.

22.19.75 sürüm numarasıyla App Store üzerinden edinilebilir olan güncellemeyle gelen en önemli özellik, mesaj silme süresinin 2 gün ve üzerine çıkarılması oldu. Kullanıcılar, artık gönderdikleri fakat bir sebepten silmek istedikleri mesajları, bu mesajı gönderdikten sonraki 2+ gün içinde silebilecekler. Tam süre, WhatsApp tarafından açıklanmadı.

WhatsApp’ın iOS güncellemesiyle gelen yenilikler:

Artık sohbetlerinizi "okunmamış" filtresiyle sıralayabilirsiniz. (Kullanmak için Arama ekranındaki filtre simgesine dokunun)

Mesajları artık 2 günden fazla "herkes için silebileceksiniz"

Grup katılımcı limiti 512'ye yükseltildi

Maksimum dosya boyutu sınırı 2 GB'a yükseltildi

Artık "benim için sil" işlemini birkaç saniye içinde geri alabilirsiniz.

Kendinizden sildiğiniz mesajları nasıl geri alabilirsiniz?

WhatsApp’ta yeni güncellemeyle birlikte gönderdiğiniz mesajları yanlışlıkla kendinizden sildiğinizde, bu silme işlemini, mesajı sildikten birkaç saniye sonrasına kadar geri alabileceksiniz. Bunun için sildiğiniz mesajın yanında ‘Geri Al’ butonu şeklinde bir tuş gözükecek.