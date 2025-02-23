WhatsApp'ın 25.4.10.74 kodlu iOS beta sürümünde Meta AI ile ilgili önemli bir özellik tespit edildi. Bu yeni özellik, üretken yapay zekâya ana ekrandan ulaşılmasını sağlayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın "25.4.10.74" kodlu iOS beta sürümü, geliştirme aşamasında olan yeni bir özelliği ortaya koydu. Edinilen bilgiler, iPhone sahiplerinin çok yakında yepyeni bir deneyim yaşamaya başlayacaklarını gözler önüne seriyor.

WhatsApp'ın en yeni iOS beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, Meta'nın üretken yapay zekâsı "Meta AI" ile ilgili. Bu özelliğin kullanılabilir olmasıyla iPhone sahipleri, ana ekranlarına Meta AI widget'ı ekleyebilecekler.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek

WhatsApp'ın yeni özelliği, oldukça basit bir yapıda olacak. Kullanıcılar, 2x2 boyutlu Meta AI widget'ını ana ekrana ekleyip, üretken yapay zekâya hızlıca ulaşabilecekler. Bu arada; Meta AI'ın henüz Türkiye'de erişime açık olmadığı bilgisini de paylaşalım. Yani bizim bu özelliği kullanmak için bir süre daha beklememiz gerekecek.

WhatsApp'ın 25.4.10.74 kodlu iOS beta sürümünde tespit edilen özellik, henüz geliştirme aşamasında. Yani özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik belli değil. Tüm bunlara ek olarak; bu özelliğin geçtiğimiz aylarda Android için tespit edildiği bilgisini de paylaşalım.