WhatsApp'ın "2.25.1.27" kodlu Android beta sürümünde önemli bir yenilik tespit edildi. Geliştirme aşamasındaki özellik, WhatsApp'taki üretken yapay zekâ Meta AI'ı telefonların ana ekranlarına getirecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. WhatsApp'ın "2.25.1.27" kodlu Android beta sürümünde ortaya çıkan özellik, kullanıcıların WhatsApp'a entegre üretken yapay zekâ Meta AI'a ulaşmalarını kolaylaştıracak.

WhatsApp, Meta AI'ı bir süredir belirli bölgelerde destekliyor. Kullanıcılar, bu hizmet ile üretken yapay zekâya doğrudan WhatsApp üzerinden erişebiliyorlar. Üzerinde çalışılan yeni özellik ise WhatsApp'taki Meta AI'ın telefonların ana ekranlarına eklenmesini sağlayacak. WhatsApp geliştiricileri, bunu sağlayacak bir widget üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Meta AI, bir widget ile telefonların ana ekranına yerleştirilebilecek. Kullanıcı, bu yenilik sayesinde Meta AI'a erişmek için WhatsApp'a girmek zorunda olmayacak. Üretken yapay zekâya erişim kolaylaşacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği henüz geliştirme aşamasında. Hâl böyle olunca Meta AI widget'ının ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor. Bu arada; söz konusu özelliğin ilk aşamda Türkiye'ye ulaşmayacağını da belirtelim. Zira Meta AI, henüz Türkiye'de erişime açılmadı.