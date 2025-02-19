WhatsApp'ta sayıca fazla okunmamış mesajı bulunan kullanıcıları ilgilendirecek yeni bir özellik yolda.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik okunmamış mesajları bolca bulunan kişileri sevindirecek yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Birçoğumuz WhatsApp'taki tüm mesajlara yetişemeyebiliyoruz veyahut aktif olmadığımız vakitlerde gruplardan atılan mesajları göremeyebiliyor veya daha sonra bakmak isteyebiliyoruz. Bunları uygulama içerisinde görmezden gelsek de uygulamanın simgesinin üzerinde kaç mesaj olduğuna dair bir sayı bildirimi yer alıyor.

WhatsApp uygulama simgesindeki sayı temizlenebilecek

WhatsApp'ın yeni özelliği de tam da bunu silmeye yarıyor. Yeni özellik ile birlikte dilediğiniz zaman uygulama simgesi üzerinde yer alan okunmamış mesaj sayısını temizleyebileceksiniz.

WhatsApp'ın bir süre önce planları arasına dâhil ettiği ancak ardından iptal ettiği bu özellik iddialara göre uygulamanın iOS sürümünde test sürecine alındı. Kullanıcılar özelliği aktif ettiklerinde WhatsApp'ı her açmalarının ardından uygulamanın simgesindeki okunmamış mesaj sayısı sıfırlanacak.

Testlerde her şey yolunda giderse ve WhatsApp planlarından tekrar vazgeçmezse özelliğin kısa süre içerisinde tüm kullanıcılarla buluşması bekleniyor.