WhatsApp'ın, üretken yapay zekâsı Meta AI için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu yeni özellik, kullanıcı deneyimini hayli iyileştirecek. İşte detaylar...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı tespit edildi. Uygulamanın "2.25.5.22" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen bu özellik, WhatsApp'a entegre üretken yapay zekâ Meta AI ile ilgili ve kullanıcı deneyimini tabiri caizse arşa çıkaracak.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, kullanıcıların Meta AI'a ulaşmalarını aşırı kolay bir hâle getirecek. Bu bağlamda; kullanıcılar, WhatsApp'ın sohbet ekranında Meta AI için bir buton görecekler. Bu butona dokunan kullanıcı, Meta AI için özel olarak dizayn edilmiş bir sohbet sayfası ile karşılaşacak. Bu sohbet sayfası, WhatsApp'ın alıştığımız sohbet sayfasından daha işlevsel olacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek

Meta AI için hazırlanan yeni sohbet sayfasına giren kullanıcı, üretken yapay zekânın kendisini dinlemeye başladığını görecek. Bu sayede Meta AI ile yazışmaya gerek kalmayacak. Tabii Meta AI, sadece bu sayfa içerisinde sizi dinliyor olacak. Yazmak isteyen kullanıcılar ise bu işlevi kullanmamayı tercih edebilecekler.

WhatsApp'ın yeni özelliği, şu an için geliştirme aşamasında. Yani bu özelliğin ne zaman yayımlanacağı şimdilik belli değil. Hoş, Meta AI hâlâ Türkiye'de kullanıma açık değil. Dileriz üretken yapay zekâ, yakın bir gelecekte bizler için de kullanılabilir olur.