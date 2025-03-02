WhatsApp, görüntülü görüşme uygulamalarında çok uzun süredir olan iki özelliği nihayet getirmeye hazırlanıyor. Yakında WhatsApp'taki görüntülü aramalara emoji tepkileri ve söz hakkı istemenin eklendiğini göreceğiz.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini çok daha iyi hâle getirmek için düzenli olarak yeni özellikler test ediyordu. Şimdi ise görüntülü görüşmelere kullanıcıları çok sevindirecek bir yenilik geleceği ortaya çıktı.

Android Authority’nin uygulamanın son beta sürümünde fark ettiğine göre şirket, yakında görüntülü görüşmelere emoji tepkileri ve el kaldırma özellikleri getirecek.

Emojiyle tepki verme ve konuşmayı bölmeden söz hakkı isteme geliyor

Ekran görüntülerinden bu özelliklerin nasıl çalışacağını görebilirsiniz. Yakında kullanıcılar, tıpkı diğer görüntülü görüşme hizmetlerinde olduğu gibi emojiyle reaksiyon verme imkânına sahip olacak. Böylece konuşma olmadan tepkinizi gösterebileceksiniz.

Bir diğer özellik de yine diğer hizmetlerden tanıdığımız söz isteme özelliği. Toplu konuşmalarda kullanılabilecek bu özellik, söz istemeyi sağlıyor. Böylece konuşmayı bölmeden bir şey söylemek istediğinizi dile getirebiliyorsunuz.

WhatsApp’ın bu özellikler için biraz geç kaldığını söylemek yanlış olmaz. Yine de geç de olsa gelmeleri güzel. Özellikler şimdilik test aşamasında. Ne zaman kullanıma sunulacakları belli değil ancak yakında gelebilirler.