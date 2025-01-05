WhatsApp, sohbetlerdeki animasyonlu emoji, çıkartma ve GIF'leri kontrol etmenizi sağlayacak yeni bir araç test ediyor.

Her hafta yeni bir özelliğiyle karşılaştığımız WhatsApp, 2025’e de hızlı bir giriş yaptı. Şirket, kullanıcıların sohbet deneyimini iyileştirmek için sohbetlerdeki animasyonlarla alakalı yeni bir aracı test etmeye başladı.

Özellik, WABetaInfo tarafından WhatsApp’ın Android sürümünün 2.25.1.10 kodlu beta versiyonunda fark edildi. Yaptığı şey ise sohbetlerdeki animasyonları yönetmenizi sağlamak.

Sohbetlerdeki animasyonlu emoji, çıkartma ve GIF’leri kontrol edebileceksiniz

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebildiğiniz üzere şirket, kullanıcıların sohbetlerindeki belli animasyonları kolayca yönetmesini sağlayacak bir yenilik getirecek. Bu özelliği hem kişi hem de grup sohbetlerinde kullanabileceksiniz.

Emoji, çıkartmalar ve GIF’leri içeren bu kısımdan istediğiniz seçeneği aktif ettiğinde o özelliği animasyonlu veya animasyonsuz bir şekilde kullanabileceksiniz. Böylece daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşanabilecek, dikkatinizi dağıtan gereksiz animasyonlardan kaçınabileceksiniz.

Örneğin çıkartmalar kısmını kapattığınızda normalde hareketli olan çıkartmalar statik bir şekilde kalacak, sadece kullanıcı manuel olarak yaptığında animasyonlu hâle gelecek. Aynı durum, emoji ve GIF’lerde de geçerli olacak.

Sohbetlerinizi daha iyi yönetmenizi sağlayan bu özellik, şu anda test aşamasında. Henüz çıkış tarihi belli değil ancak yakında geleceğini tahmin edebiliriz.