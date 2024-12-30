WhatsApp, web sürümüne hızlıca şirketin canlı desteğine erişmenizi sağlayacak bir özellik getirmeyi planlıyor.

Sürekli yeni özellikler getirmesiyle bildiğimiz WhatsApp, şimdi de platformda sorun yaşayıp yardım arayanların çok sevineceği bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeni araç, uygulamaya gelecek yenilikleri paylaşmasıyla tanıdığımız WABetaInfo tarafından fark edildi.

Gelen bilgilere göre şirket, WhatsApp’ın web versiyonuna “Canlı Destek” özelliği ekleyecek. Kullanıcılar, direkt olarak WhatsApp Web üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşabilecekler.

WhatsApp’ın destek ekibiyle konuşabileceksiniz

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebildiğiniz üzere platform, WhatsApp Web’e “Bize Ulaşın” tarzı bir bölüm ekleyecek. Buraya bastığınızda hızlıca WhatsApp destek ekibinden biriyle görüşebileceksiniz. Yani tıpkı normal sohbetlerde olduğu gibi müşteri hizmetleriyle görüşmek mümkün olacak.

Kullanıcı, bu seçeneğe girdiğinde WhatsApp ekibinden bir bildirim bekleyecek. Bunun ardından da bir sohbete yönlendirilecek ve neden destek istediğini açıklayacak. Talebiniz değerlendirildikten sonra da gerekli yardım sağlanmaya çalışacak.

Ancak mesajların yapay zekâ veya otomatik mesajlar olabileceğini belirtelim. Eğer gerçekten bir insana ihtiyacınız olursa bunu sohbete yazmanız yeterli olacak. Ardından karşınıza WhatsApp’tan bir kişi gelecek.

Bu özelliğin, WhatsApp’ta sorun yaşayanlar için çok yararlı olacağını söylemeniz mümkün. Normalde WhatsApp destek ekibine ulaşmak gerçekten çetrefilli bir işti. Özellikle de mobilde biriyle görüşmeden önce Yardım Merkezi’ne sık sorulan sorular bölümüne uğramanız lazımdı. Yeni araç, direkt sizi desteğe yönlendirerek bunu çok daha kolay hâle getirecek. Ne zaman geleceğinin henüz belli olmadığını belirtelim. Şu anda şirket tarafından test ediliyor.