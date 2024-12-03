WhatsApp'ın Sohbet Sayfasına Listeler Özelliği Geliyor

WhatsApp, sohbet sayfası için yeni bir listeler bölümü üzerinde çalışıyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların kendi sohbet grupları oluşturmalarını sağlayabilecek. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı henüz belli değil.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği test etmeye başladı. "2.24.25.8" kodlu Android beta sürümde ortaya çıkan yeni özellik, kullanıcıların yeni bir sohbet listeleri arayüzüne kavuşmalarını sağlayacak. Yeni özellik, oldukça işlevsel yapıda olacak.

Aslına bakacak olursak WhatsApp, sohbet arayüzü üzerinde bir süredir çalışıyor. Bu bağlamda; son Android beta sürümde ortaya çıkan yeni özellik, sohbetlerin gösterildiği sayfanın özelleştirilmesine imkân tanıyacak gibi görünüyor. Kullanıcılar, belirli sohbetleri belirli kategoriler altına ekleyebilecekler.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere kullanıcılar, sohbetlerin gösterildiği sayfa için kendi belirleyecekleri listeler oluşturabilecekler. Ayrıca favori kişiler, gruplar ve okunmayan mesajların bulunduğu sohbetler için de otomatik ayarlamalar yapılabilecek.

Meta, WhatsApp'ın yeni özelliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin bir şey söyleyemiyoruz. Ancak özelliğin test aşamasına gelmiş olması, yakında kullanılabilir olacağının habercisi.