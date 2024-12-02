WhatsApp, 2025 itibarıyla bazı iPhone modellerine desteği keseceğini duyurdu ve bu cihazlara sahip kişilere bildirimler göndermeye başladı.

Zamanın geçmesiyle artık birçok uygulama eski telefonlara destek sunmayı bırakıyorlar. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp da bunlardan biri. Şimdi de iPhone’lar özelinde bu konuda yeni gelişmeler yaşandı.

WhatsApp’ın önümüzdeki yıl, yani 2025 itibarıyla desteklemeyeceği iPhone modelleri belli oldu. Bu modeller, bir zamanların en popüler iPhone’larını içeriyor. Belli bir iOS sürümünün altında olan cihazlar, artık WhatsApp desteği alamayacaklar.

Bu 3 modele destek kesilecek

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Yukarıda gördüğünüz 3 telefon maalesef WhatsApp desteğine sahip olamayacaklar. Şirketin açıklamalarına göre telefonların desteklemesi için iOS 15.1 veya üstü bir iOS sürümüne ihtiyacı var. Yavaş yavaş bu cihazlara desteğin kesileceğine dair bildirimler de gönderilmeye başlamış. Bildirime göre destek, 5 Maysı 2025 tarihinde kesilecek.

*WABetaInfo

Bu değişikliğin nedenlerinden biri iOS’in yeni sürümlerinin çok daha gelişmiş teknolojilere sahip olması. Böylece WhatsApp yeni özelliklerini kullanıcılara sunabiliyor. Ancak bunu eski telefonlarda yapamıyor. Onlara desteği kesmesi de uygulamayı rahatça optimize edip tamamen iyileştirilmiş bir deneyimi sunmalarını sağlıyor.

Ayrıca uygulamanın muhtemelen kullanıcı sayısına göre de davrandığını tahmin etmek yanlış olmaz. Bu eski cihazlarda kullananların sayısı çok daha az olduğundan şirketin böyle bir karar alması kolaylaşmış olabilir.