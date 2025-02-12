WhatsApp, profilinize diğer sosyal medya hesaplarınızın bağlantısını eklemenizi sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Her hafta yeni bir özellik üzerinde çalıştığını gördüğümüz WhatsApp, şimdi de diğer sosyal medya hesaplarınızla ilgili bir özellik test etmeye başladı. Özellik, uygulamanın iOS sürümünün son beta versiyonunda WABetaInfo tarafından fark edildi.

Yeni özellikle kullanıcılar, WhatsApp profillerine kendi sosyal medya hesaplarının bağlantılarını ekleyebilecekler.

Profilinizde sosyal medya hesaplarınız da görünecek

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda özelliğin nasıl çalıştığına dair fikir edinebiliyoruz. “Bağlantılar” isimli yeni bir bölümün uygulamaya eklendiğini göreceğiz. Direkt buradan Instagram gibi diğer platformlardaki hesaplarınızın linkini kendi profilinize koyabileceksiniz.

Bu özellik, WhatsApp kullanıcılarının diğer kullanıcılarla sosyal medya hesaplarını paylaşmalarına olanak tanıyacak. Hâlihazırda işletme profillerinde bu tarz bir özellik vardı. Ancak onunla bunun ana farkı, herhangi bir kimlik doğrulama gerekmemesi olacak. Yani normal kullanıcılar, doğrulama yapmakla uğraşmadan sosyal medya profillerini WhatsApp’a ekleyebilecekler.

Özelliğin tamamen opsiyonel olacağını da belirtelim. Yani sadece isteyenler bağlantı ekleyebilecek. Şimdilik yalnızca Instagram’ın eklenebileceği görülmüş. Diğer platformlara destek gelip gelmeyeceği belli değil. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını da bilmiyoruz.