WhatsApp'ta şimdiye kadar sadece gruplarda bulunan "Etkinlikler" özelliği, nihayet bireysel sohbetlere de gelecek.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini çok daha iyi hâle getirmek için düzenli olarak farklı farklı özellikler tanıtıyordu. Etkinlikler düzenlemenizi sağlayan araç da bunlardan biriydi. Ancak etkinlikler, şimdiye kadar yalnızca grup sohbetleri üzerinden oluşturulabiliyordu.

Gelen yeni bilgiler, sonunda bunun değişeceğini ve etkinliklerin bireysel sohbetlere de geleceğini gösterdi. Özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın Android versiyonunun betasında fark edildi.

Bireysel sohbetlerde bu şekilde etkinlik oluşturabileceksiniz

Ekran görüntüsünden nasıl kullanılabileceğine ulaşabilirsiniz. Tıpkı gruplarda olduğu gibi kullanılabilecek. Sohbetlerde anket oluşturma kısmının yanına etkinlikler butonunun eklendiğini görebileceksiniz.

Bu özellikle kullanıcılar, bireysel sohbetlerde de buluşmalar ayarlayabilecek, hatırlatmalar kurabilecek. Örneğin bir iş arkadaşınızla konuşuyorsunuz ve bitirmeniz gereken bir proje var diyelim. Bir etkinlik oluşturarak bu proje için tarih belirleyebilecek ve hatırlatma kurabileceksiniz.

WhatsApp, en başta etkinlikler özelliğini daha çok kalabalık gruplar için olduğunu düşünmüş ve bu yüzden sadece gruplara ve topluluklara eklemişti. Ancak artık daha kişiselleştirilmiş bir deneyim de sunabileceğini fark ederek bireysel sohbetlere de getirme kararı aldı. Özelliğin ne zaman herkes için sunulacağı belli değil ancak yakında olacağını tahmin edebiliriz.