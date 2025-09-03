Instagram'ın Popüler "Yakın Arkadaşlar" Özelliği WhatsApp'a da Geliyor

Instagram'ın oldukça sevilen ve kullanılan "Yakın Arkadaşlar" özelliği, gelecek WhatsApp güncellemesiyle birlikte WhatsApp kullanıcılarına da sunulacak.

WhatsApp'ın son beta sürümünde ortaya çıkan detaylara göre şirket, tıpkı Instagram'da olduğu gibi “Yakın Arkadaşlar” listesi oluşturma seçeneği üzerinde çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar, tıpkı Instagram’da olduğu gibi durum paylaşımlarını yalnızca seçtikleri kişilerle paylaşabilecek.

WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı bu özellik, gizlilik ayarlarına eklenecek yeni bir “Yakın Arkadaşlar” listesi ile yönetilecek. Kullanıcılar durum paylaşırken bu listeyi seçerek içeriklerini sadece belirledikleri kişilere gösterebilecek.

Özellik tıpkı Instagram'da olduğu gibi çalışacak

Paylaşımlar, yine tıpkı Instagram'da olduğu gibi farklı bir renkle işaretlenecek ve böylece hangi durumların sadece yakın arkadaşlara özel paylaşıldığı kolaylıkla anlaşılabilecek.

Liste yönetimi tamamen gizli olacak. Yani eklenen ya da çıkarılan kişiler herhangi bir bildirim almayacak. Ayrıca bu durumlar da diğer tüm WhatsApp paylaşımları gibi uçtan uca şifreleme ile korunacak ve 24 saat sonra kaybolacak. Böylece kullanıcılar, daha samimi ve özel içeriklerini güvenle paylaşabilecekler.

Peki siz WhatsApp'ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.