WhatsApp Yine Sınırları Zorluyor: Yeni Güncelleme ile Birlikte Yapay Zekâ Sohbet Botu Ortaya Çıktı!

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WhatsApp'ın yeni beta güncellemesi, kişiselleştirilebilir yapay zekâ sohbet botu oluşturma özelliğini ortaya çıkardı.

WhatsApp, Android için yayımladığı 2.25.1.26 beta güncellemesiyle kişiselleştirilebilir yapay zekâ sohbet botları üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

WhatsApp, 2.25.1.24 beta sürümünde, yapay zekâ destekli sohbetler için özel bir sekme üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Yeni sekmenin hem Meta tarafından geliştirilen hem de üçüncü taraf içerik üreticileri tarafından sunulan yapay zekâ araçlarını bir araya getirerek kullanıcılara keşfetme imkanı sunacağı belirtilmişti.

Yapay zekâ botunun işlevi ihtiyaçlara göre şekillenecek

whatsapp güncelleme

Kullanıcılar, doğrudan uygulama içinde bu yapay zekâ araçlarıyla etkileşim kurabilecek. WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, kullanıcılara teknik bilgi gerektirmeden kendi yapay zekâ sohbet botlarını oluşturma imkanı sunacak. Kullanıcılar, oluşturacakları botun kişiliğini ve işlevini ihtiyaçlarına göre tanımlayabilecek.

Yapay zekâ botlarının belirli konulara odaklanması veya hazır şablonlarla oluşturulması da mümkün olacak. Ancak WhatsApp'ın bu özelliği henüz geliştirme aşamasında ve ne zaman sunulacağı kesinleşmiş değil. Özelliğin ilerleyen güncellemelerde daha geniş kitlelere sunulması bekleniyor.
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Kaynak : https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-25-1-26-whats-new/
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