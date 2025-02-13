WhatsApp'ın mobil uygulamasına gelen yeniliklerle her sohbet kendine özgü temalara sahip olabilecek.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, artık sohbet deneyiminizi kişiselleştirmeniz için yepyeni bir özellik sunuyor.

Kullanıcılar, uygulamanın standart görünümünden sıkıldıysa artık sohbetlerini 20'den fazla hazır tema seçeneğiyle renklendirebilecek ve bunları da kendi içlerinde özelleştirebilecek.

Yeni hazır temalar ve özelleştirmek seçenekleri

Geçmişte WhatsApp sohbet arka planları değiştirilebiliyor olsa da sınırlı sayıda seçenek mevcuttu ve detaylı özelleştirme seçeneklerinden yoksundu. Yeni güncelleme ile birlikte Ayarlar menüsündeki "Sohbetler" bölümüne girerek temalar arasında kolayca seçim yapabilirsiniz.

Üstelik sadece arka planı değiştirmekle kalmayacak, giden mesajlarınızın rengini ve parlaklığını da ayarlayarak kendinize özgü bir sohbet deneyimi yaratabileceksiniz. Gelen mesajların rengi ise açık veya koyu tema tercihlerinize göre otomatik olarak beyaz veya gri olarak kalacak.

Her sohbet için farklı tema seçeneği

WhatsApp sadece genel tema değişiklikleriyle yetinmiyor, her sohbet için farklı bir tema seçme imkânı da sunuyor. Bunun için ilgili sohbeti açıp sağ üstteki üç noktaya dokunarak "Sohbet Teması" seçeneğini kullanabilirsiniz. Ek olarak belirtelim; yaptığınız değişiklikler sadece sizin ekranınıza yansıyacak, karşı taraftaki kişi kendi tercih ettiği temayı görmeye devam edecek.

Bu yeni özellikler bugünden itibaren Android ve iOS uygulamasına sunulmuş durumda. Siz de uygulamanızı güncelleyerek bu yeni özelliklere erişebilirsiniz.