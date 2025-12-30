Tümü Webekno
The North Face VOID ürünlerinde indirimler! Paen çantalarda fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp'a Yılbaşına Özel Güncelleme Geldi: Özel Çıkartmalar ve Kamera Efektleri!

WhatsApp, yılbaşına özel bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, yeni yıl odaklı çıkartmalar ve kamera efektleri gibi özellikler getiriyor.

WhatsApp'a Yılbaşına Özel Güncelleme Geldi: Özel Çıkartmalar ve Kamera Efektleri!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, sürekli yeni özellikler getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmek için hamleler yapıyordu. Şimdi ise Meta bünyesiinde faaliyet gösteren dev platformdan yeni bir açıklama geldi. WhatsApp’a yılbaşına özel yeni özellikler eklendiği açıklandı.

WhatsApp tarafından paylaşılan resmî blog gönderisine göre uygulamaya yılbaşına özel olarak yeni çıkartmalar, kamera efektleri eklendi. Bu yeni eklenenleri aramalarda, sohbetlerinizde ve durum paylaşımlarınızda kullanabileceksiniz.

WhatsApp’a yeni yıla özel olarak eklenen özellikler

was

  • 2026 çıkartma paketi
  • Görüntülü arama efektleri
  • Animasyonlu konfeti efektleri
  • Durum güncellemelerinde animasyonlu çıkartmalar

Yukarıya baktığımızda yeni yıl güncellemesinin 4 ana özellik getirdiğini görüyoruz. İlk olarak şirket,** 2026 çıkartma paketini** uygulamaya getirdi. Bu pakette sohbetlerde kullanabileceğiniz 2026’ya özel yılbaşı ruhunu yansıtan çıkartmalar yer alıyor. Bunun yanı sıra görüntülü aramalarda kutlama anında ekranı ışıldatan havai fişek, konfeti ve yıldız animasyonlarını eklemeniz de mümkün olacak. Arama sırasında efekt kısmına basarak kullanabileceksiniz.

Ayrıca mesajlara ifade bırakırken kullandığınız konfeti emojisindeki özel ifadeler yeni yıla özel olarak geri geliyor. Son olarak da durum güncellemelerinde ilk kez animasyonlu emojiler sunulacak. 2026’ya özel animasyonlu çıkartmaları durum güncellemesi paylaşırken kullanabileceksiniz. WhatsApp’ı son sürümüne güncelleyerek tüm bu özelliklere erişebilirsiniz.

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar 2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar
Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Türkiye'de En Çok Satan Elektrikli Otomobillerin Fiyatları 1 Ocak'tan Bugüne Nasıl Değişti?

Türkiye'de En Çok Satan Elektrikli Otomobillerin Fiyatları 1 Ocak'tan Bugüne Nasıl Değişti?

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim