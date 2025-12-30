WhatsApp'a Yılbaşına Özel Güncelleme Geldi: Özel Çıkartmalar ve Kamera Efektleri!

WhatsApp, yılbaşına özel bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, yeni yıl odaklı çıkartmalar ve kamera efektleri gibi özellikler getiriyor.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, sürekli yeni özellikler getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmek için hamleler yapıyordu. Şimdi ise Meta bünyesiinde faaliyet gösteren dev platformdan yeni bir açıklama geldi. WhatsApp’a yılbaşına özel yeni özellikler eklendiği açıklandı.

WhatsApp tarafından paylaşılan resmî blog gönderisine göre uygulamaya yılbaşına özel olarak yeni çıkartmalar, kamera efektleri eklendi. Bu yeni eklenenleri aramalarda, sohbetlerinizde ve durum paylaşımlarınızda kullanabileceksiniz.

WhatsApp’a yeni yıla özel olarak eklenen özellikler

2026 çıkartma paketi

Görüntülü arama efektleri

Animasyonlu konfeti efektleri

Durum güncellemelerinde animasyonlu çıkartmalar

Yukarıya baktığımızda yeni yıl güncellemesinin 4 ana özellik getirdiğini görüyoruz. İlk olarak şirket,** 2026 çıkartma paketini** uygulamaya getirdi. Bu pakette sohbetlerde kullanabileceğiniz 2026’ya özel yılbaşı ruhunu yansıtan çıkartmalar yer alıyor. Bunun yanı sıra görüntülü aramalarda kutlama anında ekranı ışıldatan havai fişek, konfeti ve yıldız animasyonlarını eklemeniz de mümkün olacak. Arama sırasında efekt kısmına basarak kullanabileceksiniz.

Ayrıca mesajlara ifade bırakırken kullandığınız konfeti emojisindeki özel ifadeler yeni yıla özel olarak geri geliyor. Son olarak da durum güncellemelerinde ilk kez animasyonlu emojiler sunulacak. 2026’ya özel animasyonlu çıkartmaları durum güncellemesi paylaşırken kullanabileceksiniz. WhatsApp’ı son sürümüne güncelleyerek tüm bu özelliklere erişebilirsiniz.