Wi-Fi Kullanan Cihazları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Çıktı

Apple'ın iPhone’u ve Amazon'un Echo'su da dahil olmak üzere internet bağlantısı kullanan bir milyardan fazla cihazın, bilgisayar korsanlarının Wi-Fi üzerinden yönetilen bilgi trafiğini gözetlemelerine izin verebilecek bir güvenlik açığından etkilendiği açıklandı.

Siber güvenlik şirketi ESET tarafından bu günlerde keşfedilen güvenlik açığı, korunan bir Wi-Fi ağı tarafından kullanılan şifreleme sistemini etkili bir şekilde kullanılmaz hale getiriyor. Bu durum, bilgisayar korsanlarının ağdaki etkinliği tamamen açıkmış gibi izlemesine izin verebiliyor. Güvenlik açığı kurbanların gizlice dinlemeye karşı savunmasız oldukları anlamına gelse de yazılım güncellemeleri ve diğer güvenlik katmanları, bu saldırının kötü bir şekilde sonuçlanmasını önleyecek gibi görünüyor.

Güvenlik araştırmacıları tarafından Kr00k olarak adlandırılan güvenlik açığının, Apple, Google ve Samsung telefonlar da dahil olmak üzere kablosuz internete sahip çok çeşitli cihazlarda kullanılan Broadcom ve Cypress tarafından üretilen Wi-Fi çipli cihazları etkilediği bildirildi. Ancak sorunu gidermek için gerekli güvenlik güncellemelerinin zaten uygulandığı da söylendi. Gelen son bilgilere göre şu an için kullanıcılara verilebilecek en iyi tavsiye, bilgisayarların, telefonların ve tüm internet bağlantılı cihazların yüklenebilecek en son yazılıma sahip olduğundan emin olmak diyebiliriz.

Durum iyi değil, korkunç da değil

Açığa dair düşünülebilecek en kötü senaryoda, ziyaret ettiğiniz web siteleri veya gönderdiğiniz iletiler de dahil olmak üzere önemli miktarda veri ortaya çıkabilir. Ancak web sitelerinin kendileri tarafından kullanılan şifreleme nedeniyle Wi-Fi ağınızdaki birçok özel iletişim bilgisi muhtemelen hâlâ güvende kalacaktır. Yani şimdilik sakin olmanızda ve gerekli kontrolleri yapmanızda fayda var.

Wi-Fi güvenliği ne anlama geliyor?

Kablosuz ağ (Wi-Fi) güvenliği, kısaca açıklamak gerekirse siber suçluların çevrimiçi ortamlarda kullandığınız verilere erişmesini engellemek için alınan önlemlerin bütünüdür. Tüm bunlar sizin veya müşterilerinizin kredi kartı bilgileri, biyometrik veriler, oylama bilgileri veya internet erişimi olan bir bilgisayarda bulunan herhangi bir veri olabilir. Kablosuz ağınızı güvence altına almanız saydığımız verilerin üçüncü şahıslarca ele geçirilmesine engel olur.