Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Wiindows 11 25H2 Güncellemesini Sakın Yüklemeyin: İşte Telafisi Olmayan Hata

Windows 11'in KB5066835 sürüm numaralı 25H2 Ekim güncellemesi, kullanıcıların WinRE'de fare ve klavye kullanamamasına yol açan yeni bir sorunla gündeme geldi.

Wiindows 11 25H2 Güncellemesini Sakın Yüklemeyin: İşte Telafisi Olmayan Hata
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Windows 11 25H2 Ekim güncellemesi KB5066835 ile kullanıcıları önemli bir sorunla karşı karşıya bıraktı. Güncelleme, Windows Kurtarma Ortamı’nda (WinRE) fare ve klavye işlevlerini bozuyor ve bu araçları tamamen kullanılamaz hâle getiriyor.

Bilmeyenler için WinRE, bilgisayar başlatma sorunları ve sistem arızalarında kullanıcıya yardımcı olan yerleşik bir çözüm aracıdır ve normal şartlarda Windows çökmesi veya başlatılamaması durumunda otomatik olarak devreye girer.

WinRE ortamında klavye ve fare çalışmıyor

WinRE

Bu yeni güncelleme ile klavye ve fare girişleri çalışmadığı için WinRE işlevsiz hâle geliyor. Microsoft sorunu tespit ettiklerini ve çözmek için birkaç gün içinde bir güncelleme yayınlayacaklarını belirtmiş olsa da bu sorun Windows 11'de son dönemde yaşanan ciddi sorunlardan yalnızca biri.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Microsoft yanlışlıkla Windows Media Creation Tool’un (MCT) bozulmasına yol açmış ve Windows 10’un ömrü sona ermeden önce kullanıcıları zor durumda bırakmıştı. Ayrıca Windows 11 kurulumları için artık çevrim içi hesap gerekliliği getirildi ve sistemin kurulumu eskisinden daha karmaşık hâle geldi. Önceki sorunlar çözülmüş olsa da localhost hatası ve şimdi de WinRE sorunu hâlâ kullanıcıları etkiliyor.

Windows 11 2025 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var? Windows 11 2025 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?
Windows 11 Nasıl İndirilir, Nasıl Yüklenir? Adım Adım Anlattık! Windows 11 Nasıl İndirilir, Nasıl Yüklenir? Adım Adım Anlattık!

Peki siz Windows 11'de son zamanlarda herhangi bir sorun yaşadınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Windows

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim