Wiindows 11 25H2 Güncellemesini Sakın Yüklemeyin: İşte Telafisi Olmayan Hata

Windows 11'in KB5066835 sürüm numaralı 25H2 Ekim güncellemesi, kullanıcıların WinRE'de fare ve klavye kullanamamasına yol açan yeni bir sorunla gündeme geldi.

Microsoft, Windows 11 25H2 Ekim güncellemesi KB5066835 ile kullanıcıları önemli bir sorunla karşı karşıya bıraktı. Güncelleme, Windows Kurtarma Ortamı’nda (WinRE) fare ve klavye işlevlerini bozuyor ve bu araçları tamamen kullanılamaz hâle getiriyor.

Bilmeyenler için WinRE, bilgisayar başlatma sorunları ve sistem arızalarında kullanıcıya yardımcı olan yerleşik bir çözüm aracıdır ve normal şartlarda Windows çökmesi veya başlatılamaması durumunda otomatik olarak devreye girer.

WinRE ortamında klavye ve fare çalışmıyor

Bu yeni güncelleme ile klavye ve fare girişleri çalışmadığı için WinRE işlevsiz hâle geliyor. Microsoft sorunu tespit ettiklerini ve çözmek için birkaç gün içinde bir güncelleme yayınlayacaklarını belirtmiş olsa da bu sorun Windows 11'de son dönemde yaşanan ciddi sorunlardan yalnızca biri.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Microsoft yanlışlıkla Windows Media Creation Tool’un (MCT) bozulmasına yol açmış ve Windows 10’un ömrü sona ermeden önce kullanıcıları zor durumda bırakmıştı. Ayrıca Windows 11 kurulumları için artık çevrim içi hesap gerekliliği getirildi ve sistemin kurulumu eskisinden daha karmaşık hâle geldi. Önceki sorunlar çözülmüş olsa da localhost hatası ve şimdi de WinRE sorunu hâlâ kullanıcıları etkiliyor.

Peki siz Windows 11'de son zamanlarda herhangi bir sorun yaşadınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.