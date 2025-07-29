Apple, iOS 18'in son güncellemesi olması beklenen iOS 18.6'yı yayımladı. Peki yeni güncellemede ne gibi yenilikler var?

Apple, geçtiğimiz dakikalarda tüm dünyadaki iPhone kullanıcıları için iOS 18.6 güncellemesini yayınladı. Bu yeni iOS sürümü, yaklaşık iki ay önce çıkan iOS 18.5’ten sonra gelen ilk büyük güncelleme ama içerik olarak pek de büyük sayılmaz.

Güncelleme an itibarıyla destekli tüm iPhone'lara gelmiş durumda. Siz de iPhone'unuzdan Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmına giderek yeni güncellemeyi indirebilirsiniz. Güncelleme 637,5 MB boyutunda.

iOS 18.6 güncellemesi ile neler geldi?

Fotoğraflar uygulamasındaki anı videolarında yaşanan ve videoların paylaşılamamasına neden olan bir hata düzeltildi.

Güvenlik ve performans iyileştirmeleri yapıldı.

Avrupa’daki kullanıcılar için önemli bir değişiklik yapıldı. Artık alternatif uygulama mağazalarından veya geliştirici web sitelerinden uygulama yüklemek için yeni bir arayüz sunuluyor.

Apple bu güncellemeyle birlikte iOS 18 üzerindeki çalışmalarını tamamlamak üzere ve bütün odağını artık iOS 26’nın herkese açık beta testlerine çevirmiş durumda. Yeni büyük güncelleme olan iOS 26, Eylül ayında tanıtılacak iPhone modelleriyle birlikte kullanıma sunulacak.