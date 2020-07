Format Sonrası Windows 10’a Yüklemeniz Gereken 9 Uygulama

Windows 10 her ne kadar içerisinde sorun giderme araçları bulunsa da çoğu senaryoda bilgisayarınıza format atıp temiz bir kurulum yapmak en iyi sonucu almanızı sağlıyor. Windows 10’da format attıktan sonra yükleyebileceğiniz ücretsiz uygulama programları, bu listemizde sizler için derlerdik.

Eğer Windows 10'da ilgili bir sorun yaşıyorsanız, Windows’un kurtarma seçeneklerini uygularsanız. Sorununuz çözülmez ise geriye kalan tek çare bilgisayarınıza format atmak, yani Windows 10 silip yeniden temiz bir kurulum yapmaktır.

Windows 10'a format attıktan sonra hangi programları ve uygulamaları yeniden yükleyeceğiniz elbette sizin tercihiniz, ancak daha uzun ömürlü bir kullanım için yüklememiz gereken uygulamalar bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu listemizde, format sonrası Windows 10’a yüklemeniz gereken 10 uygulamayı sizler için derledik.

Format sonrası Windows 10’a yükleyebileceğiniz 10 faydalı uygulama:

Google Chrome, internet tarayıcısı.

Google Drive, bulut depolama.

uTorrent, dosya indirme.

WinRAR, dosya arşivleme ve sıkıştırma.

Daemon Tools, alternatif sanal sürücü ve optik disk yazma.

PhotoScape, hızlı fotoğraf düzenleme.

LibreOffice, ücretsiz ofis yazılım seti.

VLC Media Player, kapsamlı medya oynatma.

OBS Studio, ekran kaydetme.

Google Chrome

Tamam, Chrome dışında Firefox ya da Opera gibi seçeneklere yönlenmiş olabilirsiniz. Ancak her ne kadar RAM düşmanı olsa da Chrome, özellikle sunduğu eklentiler ile ön plana çıkan bir internet tarayıcısı. Özellikle internet üzerinden iş yapıyorsanız, eklentiler en büyük kurtarıcınız olabiliyor. Chrome'u kurduktan sonra hangi eklentileri kurmanız gerektiğine de buradaki öneri listemize göz atarak karar verebilirsiniz.

Ayrıca yüzlerce internet deneyimine yardımcı olan eklentisiyle Google Chrome, bilgisayarlarımızda üst düzey bir internet deneyimi sunuyor. Google Chrome indirmek için uygulamanın resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Google Drive:

Bilgisayardaki önemli verilerinizi asla kaybolmayacak şekilde depolama için seçebileceğiniz en iyi ve en güvenilir bulut depolama uygulamalarından birisi şüphesiz Google Drive’dır.

Hemen hemen her platformda desteği bulunan Google Drive sayesinde dosya ve belgelerinize her ister mobil ister PC, her platformda sorunsuz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Google Drive her kullanıcısına başlangıç olarak 15 GB ücretsiz depolama alanı sunuyor. Google Drive indirmek için uygulamanın resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

uTorrent

Hemen hemen her bilgisayar kullanıcısının eli ayağı hâline gelen torrentlerinizi sorunsuz bir şekilde indirmek ve kullanmak için uTorrent, PC dünyasının vazgeçilmez uygulamalardan birisi.

İnternet tarayıcıları üzerinden indirdiğimiz dosyaları daha hızlı bir şekilde indirebilen uTorrent sayesinde gerekli programların torrent dosyalarını bularak uTorrent üzerinden indirebilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz. uTorrent indirmek için uygulamanın resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

WinRAR:

Windows için dosya arşivleme ve sıkıştırma için geliştirilen WinRAR, 25 senedir hayatımızda olan ve hepimizin aşina olduğu bir program. Hem dosyalarınızı sıkıştırarak internet ortamına daha hızlı yüklemenizi sağlayan hem de dosyalarınızı arşivleyerek daha düzenli ve bir arada tutmanızı sağlayan WinRAR, Windows dünyasındaki en yararlı uygulamalardan birisi.

İnternet üzerinden indirdiğimiz birçok kurulum dosyası veya belge WinRAR üzerinden sıkıştırıldığı için, bu uygulama Windows 10’a kurmamız gereken vazgeçilmez uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. WinRAR indirmek için uygulamanın resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Daemon Tools:

Windows 10'un mevcut sürümünde zaten bir sanal disk hizmeti var. Ancak hem yılların verdiği tecrübe hem de ücretsiz olması ile Deamon Tools bu konudaki en kapsamlı alternatif. Bugün PC dünyasında, internet üzerinden veya uTorrent aracılığıyla indirdiğimiz birçok uygulama ve oyun ISO imaj dosyası formatında geliyor. İndirdiğimiz ISO dosyalarını açmak için de bir sanal sürücüye ihtiyaç duyuyoruz.

Ayrıca fiziksel CD ve DVD’ler üzerine veri yazma işlemlerini de gerçekleştirebileceğiniz Daemon Tools’u indirmek için uygulamanın resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

PhotoScape

PhotoScape, Windows’ta ücretsiz olarak kullanabileceğiniz en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından birisi. Adobe Photoshop’ta bulunan birçok özelliğe ücretsiz olarak erişebildiğiniz PhotoScape, temel düzeyde fotoğraf düzenlemeleri için hayat kurtarıcı bir uygulama niteliğinde.

Fotoğraf kolajlama, kırpma, boyut değiştirme, renk ve kontrast ayarlama gibi birçok özelliği bulunan PhotoScape, karmaşık olmayan arayüzü ve kolay kullanımı ile basit fotoğraf düzenleme işlemleri için birebir. PhotoScape indirmek için uygulamanın resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz alternatif fotoğraf düzenleme uygulamaları listemize buradan ulaşabilirsiniz.

LibreOffice:

The Document Foundation tarafından geliştirilen açık kaynaklı ve ücretsiz bir ofis yazımları seti olan LibreOffice, Microsoft Office programlarının ücretsiz bir alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer belge görüntüleme ve doküman oluşturmak için Microsoft Office programlarının kullanılabileceğini düşünüyorsanız LibreOffice performansıyla sizleri şaşırtabilir.

Türkçe dil desteği de bulunan LibreOffice sayesinde belgelerinizi, Microsoft Office’e gerek kalmadan ücretsiz bir şekilde düzenleyebilirsiniz. LibreOffice indirmek için uygulamanın resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz alternatif ofis programları listemiz de hemen burada.

VLC Media Player

VideoLAN ismi altında özgür ve ücretsiz bir video oynatma uygulaması olan VLC Media Player, bilgisayar dünyasının vazgeçilmez olan uygulamalarından bir diğeri. Kolay arayüzü ve Türkçe dil desteği sayesinde oldukça kullanışlı bir uygulama olan VLC sayesinde çok fazla ayarlamayla uğraşmadan izlemek istediğiniz video, film ve dizilerin keyfini çıkarabilirsiniz.

İçerisinde kolay altyazı entegrasyonu ve sayısız özelleştirme bulunan VLC Media Player, bilgisayar dünyasının en çok tercih edilen ücretsiz video oynatıcılarından biri olarak karşımıza çıkıyor. VLC Media Player indirmek için uygulamanın resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. VLC'nin bilinmeyen özelliklerine de göz atmayı unutmayın.

OBS Studio

Eğer Windows üzerinde yaptığınız işlemleri ekran kaydı olarak almak veya oynadığınız oyunları kaydetmek ve paylaşmak istiyorsanız, OBS Studio bilgisayarınızda kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz kayıt programlarından biri.

Üç büyük işletim sistemi Windows, macOS ve Linux’ta çalışan OBS Studio, Türkçe desteği, kolay arayüzü ve akıllı ekran yakalama özellikleri sayesinde bilgisayarınızda bir ekranınızı kaydederken bir başka ekranda diğer işlemlerinizi yürütmenize olanak sağlıyor. OBS Studio indirmek için uygulamanın resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Format sonrası Windows 10’a yükleyebileceğiniz 9 faydalı uygulamayı derlediğimiz listenin sonuna geldik. Her ne kadar Windows 10’a yükleyebileceğiniz sayısız uygulama ve program bulunsa da listede bulunan uygulamalar format sonrasında oldukça işe yarayabiliyor. Listede bulunan uygulamalardan hangilerini kullanıyorsunuz? ve listede olması gerektiğini düşündüğünüz diğer uygulamalar neler? düşünce ve deneyimlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.