Fotoğraf düzenleme işlemleri için başvurduğumuz uygulamaların neredeyse hepsinin paralı hâle geldiği bu dönemde, bu programlara alternatif olabilecek en iyi ücretsiz uygulamaların peşine düştük. Eğer Windows kullanıyorsanız ve tam teşekküllü ücretli fotoğraf düzenleme araçlarına ücretsiz alternatifler arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Fotoğraf düzenleme işlemlerinin gittikçe zorlaştığı bu dönemlerde, piyasanın önde gelen güçlü photoshop uygulamalarına alternatifler bulmak oldukça zor. Çünkü neredeyse her yazılım, cüzi de olsa bir ücret talep etmeye başladı. Oysa biliyoruz ki birçok kullanıcı, iki dakikalık iş için bu tarz programlara tek seferlik de olsa bu cüzi ücretleri ödemek istemiyor.

İşte bu yüzden, Windows özelinde, piyasadaki ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamalarının bir araştırmasını yaptık. Ortaya, piyasanın önde gelen ücretli uygulamalarına alternatif olabilecek birbirinden güzel ücretsiz araçlar çıktı. Her biri oldukça kullanışlı ve ücretli uygulamalara nazaran daha az yer kapladıkları için bilgisayarları da daha az yoruyorlar. Hatta bazıları hiç yer kaplamıyor. Fotoğraf düzenleme işlemi tamamen online gerçekleşiyor. Böylelikle bilgisayarınıza bir şey indirmek zorunda kalmıyorsunuz. İşte birbirinden güzel en iyi 10 ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması:

En iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları:

GIMP (GNU Image Manipulation Program)

Ashampoo Photo Optimizer

Canva

Fotor

Photo Pos Pro

Paint.NET

PhotoScape

PixIr X

Adobe Photoshop Express Editor

PiZap

Gelişmiş düzenleme araçları

Platformlar arası destek

Reklamsız

GIMP, yani GNU Image Manipulation Program, GNU Tasarısı dahilinde geliştirilen ve piksel tabanlı özgür ve ücretsiz bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. GIMP, Adobe Photoshop ve Adobe’un piyasadaki diğer ücretli muadillerinin farklı olarak kapalı kaynak kodlu değil açık kaynak kodludur. Bu da GIMP’in isteyen herkes tarafından sürekli olarak geliştirilmesini sağlıyor. GIMP, Linux başta olmak üzere Windows ve Mac OS X gibi işletim sistemlerini de destekliyor.

Fotoğraf düzenleme araçları kusursuza yakın olan GIMP, Adobe Photoshop’ta olduğu gibi katmanlar ve seviyeler içeriyor. Ayrıca klon damgası, iyileştirme araçları ve özel fırçaların oluşturulabilmesi, fotoğraf düzenleme programı olarak GIMP’i rakipleriden bir adım öne çıkarıyor.

Tek tıkla optimizasyon

Hassas manuel kontrol aracı

Sade arayüz

Eğer elinizde birden fazla fotoğraf ya da görüntü varsa ve işinizi hızlı bir şekilde halletmek istiyorsanız Ashampoo Photo Optimizer, fotoğraf düzenleme uygulaması olarak sizin için biçilmiş kaftan. Arayüzünün sade ve düzenli olması, ayrıca reklam içermemesi, işlerinizi kolayca halletmenizi sağlayacaktır.

Unutmayın, bir filtreyi aynı anda tüm fotoğraflara uygulamak ve benzer işlemlerin tüm fotoğraflarda aynı anda gerçekleşmesini istiyorsanız, Ashampoo Photo Optimizer iyi bir alternatif.

Her sosyal ağa özel hazır şablon seçenekleri

Ücretsiz bulut depolama alanı

Mobil uygulama

Canva, fotoğraf düzenleme siteleri arasında gittikçe popülerliğini arttıran bir uygulama. AppStore ve Play Store’da da bulabileceğiniz bu uygulama, sunduğu bulut sistemiyle, hem fotoğraflarınızı saklayabileceğiniz bir depolama aracı hem de bir online fotoğraf düzenleme aracı haline geliyor.

Canva ile fotoğraflarınızı sade bir arayüzde kolay bir şekilde düzenleyebileceğiniz gibi sosyal ağlara özgü bir formata dönüştürme şansına sahipsiniz. Ayrıca Canva’da da Adobe Photoshop’taki gibi olmasa da katmanlar ve seviyeler bulunuyor.

Kaliteli filtreler

Toplu görüntü işleme

Yüksek çözünürlüklü dışa aktarma seçenekleri

Ücretsiz fotoğraf düzenleme programlarından bir diğeri ise Fotor. Sahip olduğu kaliteli filtreler premium seviyesinde ama ücretsiz. Ayrıca toplu görüntü işleme imkanı sunması ve yaptığınız çalışmaların yüksek çözünürlükte çıktısını alabilmeniz, Fotor’u ücretsiz uygulamalar içerisinde öne çıkarıyor.

Akıllı arayüz

Geliştirilmiş araçlar

Filtrelere kolay ulaşım

Photo Pos Pro, her ne kadar GIMP ve Paint.net kadar çok bilinmese de piyasadaki kaliteli ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamalarının başında geliyor. Sahip olduğu akıllı arayüz ve geliştirilmiş araçlar, GIMP’in sunduğu araçlardan daha ulaşılabilir.

Ayrıca tek tıkla ulaşabileceğiniz filtreler fotoğraflarınıza büyük bir zenginlik katacaktır. Ama ne yazık ki Photo Pos Pro, görselleri dışa aktarırken çözünürlükte sıkıntı çıkarabiliyor. Bu yüzden fotoğraflarını ücretsiz bir şekilde düzenlemek isteyen Webtekno okurlarının bu unsuru göz önüne almaları doğru olacaktır.

Katman ve filtre seçeneği

Eklenti desteği

Sade arayüz

Paint.Net sadece Windows için tasarlanmış bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Paint, her ne kadar rakiplerinden daha az seçenekler sunsa da sahip olduğu sade arayüz, onu tüm ama tüm ücretsiz yazılımların bir adım önüne çıkarıyor. Sırf çok basit bir arayüze sahip olmasından dolayı Paint.NET bugüne hâlâ çok sık kullanılıyor.

Unutmadan, Paint.NET kesinlikle Microsoft’un ürettiği Paint’in ucuz bir kopyası değil. Sahip olduğu filtreler, sayısız topluluk tarafından sunulan eklentiler ve mükemmele yakın 3D görüntüleme özelliği Paint 3D’yi aratmayacak şekilde.

Ham dosya dönüştürme imkanı

Profesyonel filtre seçenekleri

Kendine özgü grafikler

80’li ve 90’lı yıllarda doğan kuşağın Yonja’daki fotoğraflarını düzenlemek için kullandığı bu araç, hâlâ sıkça kullanılan ücretsiz bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Fotoğraf bölme ve birleştirme işlemleri, animasyonlu GIF oluşturabilme imkanı, kendine özgü grafik nesneleri ve daha birçok şey PhotoScape’i hâlâ kullanışlı bir uygulama kılıyor. Programın tek dezavantajı, sahip olduğu arayüzün birçok kullanıcıya olağandışı gelmesi. Eskiler her ne kadar bu arayüze aşina olsa da programı kullanmaya yeni başlayanlar için bu arayüz milattan öncesine ait gelebilir.

Flash yerine HTML5 kullanması

Şık tasarım

Katman özelliği ve değişik çizim araçları

Pixlr X, yıllardır kullanılan ve ücretsiz online fotoğraf düzenleme sitesi olan Pixlr Editor’ün bir uygulaması. Pixlr X, zaman içerisinde pek çok güncelleme aldı, bunların başında ise programın Flash yerine HTLM5 kullanması geliyor. Böylelikle bu guzide aracı istediğiniz herhangi bir tarayıcıda arzu ettiğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Programın sahip olduğu efektler ve çerçeveler, hiçbir yerde bulamayacağınız cinsten. Uygulamanın ayrıca Photoshop Express’i anımsatan bir arayüze sahip olması, programa kolayca ısınmanızı sağlayacaktır.

Gelişmiş filtreler

Şık tasarım

Orijinal Adobe araçlarının aksine kolay ve pratik

Adobe Photoshop Express Editor, adından anlaşılacağı gibi piyasanın lideri konumundaki Adobe’un, fazlasıyla basitleştirilmiş bir versiyonu. Aslında bir fotoğraf düzenleme sitesi olan bu uygulamaya herhangi bir tarayıcıdan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer online fotoğraf düzenlemenin peşindeyseniz, bu programa bakmanızda fayda var.

Stok görüntüler

Sosyal medya için hazır şablonlar

Drive ve Dropbox gibi bulut sistemlerine aktarım yapma şansı

PiZap da bir online fotoğraf düzenleme aracı. HTML5 ve Flash’ı birlikte kullanan bu araç, Facebook, Google Fotoğraflar, Google Drive, Google Arama veya stok resim sağlayıcılarından seçtiğiniz bir görseli rahatça kullanabilmenizi sağlıyor.

Programın sahip olduğu koyu arayüz, beraberinde hızlı ayarlamalar yapabileceğiniz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Uygulama ayrıca hazırladığınız görseli Dropbox ve Google Drive’da paylaşabilmenizi sağlıyor.

En iyi 10 ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamasını derlediğimiz listemizin sonuna geldik. Umarız listelediğimiz tüm bu ücretsiz uygulamalar, fotoğraf düzenleme ihtiyacınızı bir nebze de olsa karşılar. Ayrıca, listede yer almalıydı dediğiniz ücretsiz uygulamaları da yorumlarda belirtebilirsiniz.

