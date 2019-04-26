Windows 10 Insider Programı dâhilindeki hızlı kademe kullanıcıları için 20H1-18885 numaralı sürümü yayımlandı.

18885 sürümü, beklendiği üzere daha fazla dil desteği, daha fazla cihaz için telefon desteği ve Geri Bildirim Merkezi için yeni özellikler gibi pek çok yenilik getiriyor. Tüm bunların yanı sıra yeni sürüm, pek çok hata düzeltmesiyle birlikte geliyor. İşte hızlı kademe kullanıcıları için yayımlanan yeni sürümle gelen tüm yenilikler.

Desteklenen Android cihaz sayısı artırıldı:

Microsoft, geri bildirimleri dikkate alarak bir dizi yenilik getiriyor. Bunlardan en önemlisi telefon ekran desteği olarak karşımıza çıkıyor. OnePlus 6, OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e, S10, S10+, Note 8 ve Note 9; yeni sürümle artık desteklenen cihazlar arasında. Yapılan duyuruda yeni cihazların ekleneceği de belirtiliyor.

Konuyla alakalı diğer özellik ise Android telefon bildirimlerinin takip edilmesi. Bu özellik ile kullanıcılar; telefon bildirimlerini gerçek zamanlı olarak görebilme, bildirimleri özelleştirebilme, bildirimleri temizleyebilme gibi işlemleri gerçekleştirebilecekler.

Dikte, pek çok dilde kullanılabilecek:

Dikte özelliği, yeni sürümle birlikte artık pek çok dilde kullanılabilecek. İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi desteklenen dillere artık İtalyanca, İspanyolca, Portekizce ve Çince de eklendi. Kullanıcıların dikteyi kullanabilmeleri için 'Ayarlar'a giderek dil desteklerini indirmeleri isteniyor. Tabii ki bu durum, sadece desteklenen diller için geçerli.

Geri Bildirim Merkezi güncelleştirmesi:

Microsoft, yine kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alarak Windows'u İngilizce kullanmayan Insider kullanıcıları için Geri Bildirim Merkezi'nde İngilizce olarak geri bildirim gönderme seçeneği ekledi.

Ekran Okuyucusu'nda iyileştirmeler:

Windows'un Ekran Okuyucusu isimli programı, artık bir komut ile birlikte internet sayfasını özetleyebilecek. Program, bu komut ile sayfadaki linkler ve başlıklar hakkında bilgi verebilecek.

Bütün bunların yanı sıra pek çok iyileştirme ve hata düzeltmesi yeni sürüm ile hızlı kademedeki Insider kullanıcılarına sunuldu. Sürüm notlarının tamamını okumak isterseniz Windows Blog'u ziyaret edebilirsiniz.