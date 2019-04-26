Windows 10 Artık Minimum 32 GB Depolama Gerektiriyor

Microsoft'un minimum sistem gereksinimleri sayfasına göre Windows 10, Mayıs güncellemesinden sonra minimum 32 GB dahili depolama alanı isteyecek.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, önümüzdeki aydan itibaren tüm kullanıcılara yayınlanacak olan Windows 10 Build 1903 için sistem gereksinimi sayfasını güncelledi. Buna göre Windows 10 minimum sistem gereksinimi, çok az sayıda kullanıcıyı etkileyecek şekilde yükseltildi.

Microsoft’un açıklamasına göre Windows 10 Build 1903 ile birlikte Windows 10 için gerekli minimum depolama alanı hem 32 bit hem de 64 bit sürümleri için 32 GB olacak şekilde güncellendi. Minimum depolama alanı gereksinimleri bundan önce 32 bit için 16 GB, 64 bit için ise 20 GB’tı.

Microsoft ayrıca bellek ve işlemci gereksinimleri olarak; 32 bit sürüm için 1 GB ve üzeri, 64 bit sürüm için 2 GB ve üzeri RAM kapasitesi talep ediyor. Microsoft ayrıca Windows 10 yüklenecek olacak bilgisayarların 1 Ghz ve üzeri frekans hızına ayrıca x86 veya x64 komut seti ile uyumlu bir işlemciye sahip olmaları gerektiğini belirtiyor.