Bazı kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgilere göre Windows 10'un son güncellemesinden sonra bazı bilgisayarlarda önyükleme döngüsü sorunu ortaya çıktı. Microsoft, sorun için en kısa sürede bir güncelleme yayınlayacağını açıkladı.

Reddit başta olmak üzere bazı sosyal medya platformları ve teknoloji forumlarında belirtilen şikayetlere göre Microsoft’un son “Salı Yaması”, bazı Windows 10 bilgisayarların önyükleme döngüsüne girmesine neden oluyor. Dahası, henüz konuyla ilgili resmi bir çözüm sunulmamış durumda.

Kullanıcıların paylaşmış oldukları şikayetlere göre bazı Windows 10 bilgisayarlar, 12 Ocak’ta yayınlanan son Windows 10 salı güncellemesini yükledikten sonra Otomatik Onarım moduna geçti ve bir önyükleme döngüsüne girdi. Bir teknoloji haber sitesi olan Tom’s Guide da söz konusu sorunu onaylamış durumda.

Windows'u güvenli modda başlatmak da önyükleme döngüsüne bir çözüm oluşturmuyor

Söz konusu sorun için denenen ilk geçici çözüm, bir kurulum USB sürücüsü ile hızlı onarım seçeneklerini kullanmak oldu ancak bu çözüm işe yaramadı. Ayrıca Windows 10’u güvenli modda başlatmanın da soruna bir çözüm oluşturmadığı ifade ediliyor.

Microsoft, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada kullanıcılar tarafından raporlanan sorunun farkında olduğunu ve etkilenen cihazlar için en kısa sürede bir güncelleme yayınlayacağını aktardı. Ne yazık ki “o” güncelleme henüz yayınlanmış değil.

Reddit kullanıcısı Numitron, soruna karşı bir geçici çözüm bildirmiş durumda. Numitron’a göre DISM aracını kullanarak Ocak güncellemelerini manuel şekilde geri almak, soruna geçici bir çözüm oluşturuyor. Eğer sorunu yaşıyorsanız ve güncellemeleri geri alma çözümünü denemek istiyorsanız “dism /Image:C:\ /Cleanup-Image /RevertPendingActions” komutunu kullanabilirsiniz. Ancak bazı kullanıcıların bu çözümün de işe yaramadığını aktardığını belirtelim.