Microsoft, Windows 11'de yeni bir Başlat Menüsü özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, Pencere Öğeleri işlevine benzer şekilde çalışacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11'in "Build 26212" kodlu sürümünde yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, Başlat Menüsü'nü sıklıkla kullananları memnun edecek gibi görünüyor.

Test kullanıcılarının bildirimlerine göre Windows 11'in Başlat Menüsü, gelecekteki bir sürümde animasyonlu widget'lara ev sahipliği yapmaya başlayacak. Kullanıcılar, hava durumu veya hisse senedi gibi bilgilere bu animasyonlu widget'lar üzerinden ulaşabilecekler. Kullanıcı, yeni widget'ları dilediği gibi özelleştirebilecek.

Windows 11'deki animasyonlu widget'lar böyle görünecek

Aslına bakacak olursak Windows 11'de hava durumu veya hisse senedi bilgileri için "Pencere Öğeleri" seçeneği kullanılabiliyor. Bu seçenek, Görev Çubuğu'na ekleniyor. Microsoft'un yeni çalışması, Pencere Öğeleri'ni kullanmak istemeyen kullanıcılar için yeni bir alternatif olacak.

Windows 11 için hazırlanan yeni özellik hakkında paylaşabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Şirket, şu an için bu özellik hakkında bir açıklama yapmadı. Yani özelliğin test sürümünden kararlı sürüme gelmeme olasılığı da bulunuyor.