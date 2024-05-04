Windows 95, teknoloji dünyasında bir devrim başlatmıştı. Peki bu işletim sistemi neden hâlâ bazıları için vazgeçilmez?

Yıllar geçse de bazı şeyler eskimez. Mesela Windows 95 gibi... 2023 yılında bile hâlâ bu eski sistemleri kullananlar bulunuyor.

Peki, bu sadakatin sebebi nedir? Nostalji, maliyet veya sistemlerin sağladığı güvenilirlik mi?

1995 yılında piyasaya sürüldüğünde bilgisayar kullanımını köklü bir şekilde değiştirmişti.

Windows 95; kullanıcı dostu arayüzü, uzun dosya adlarını desteklemesi ve görev çubuğunu tanıtması ile bilgisayar kullanımında devrim yaratmıştı.

Teknoloji analistleri; günümüzde de kullanılan bu özelliklerin, kullanıcı deneyimini devrim niteliğinde geliştirdiğini ve bilgisayarcılığı kitlesel hâle getirdiğini belirtiyor.

Windows 95 ve diğer eski sistemler, özellikle bazı sektörlerde ve belirli görevlerde tercih ediliyor.

Örneğin birçok ATM, maliyet etkinliği ve güvenilirlik nedeniyle hâlâ Windows XP gibi eski sistemleri kullanıyor. Yeni sistemlere kıyasla daha az maliyetli ve en azından işlerini görmeye yetiyor.

ABD ordusu ve dünya çapında pek çok işletme, bu sistemlerin zaman içinde kanıtlanmış stabilitesine ve düşük maliyetine güvenmeye devam ediyor.

Bugün bile teknoloji dünyasında özel bir yere sahip.

İnanması zor gibi gelebilir ama Windows 95, XP ve Windows 7 gibi eski işletim sistemlerini kullanan insanlar bulunuyor. StatCounter'a göre; Windows 95 kullanım oranı %0.005, Windows XP %0.33 ve Windows 7 ise %3.7 oranında.

Bu sistemle; belirli görevleri yerine getirmede, bazı endüstrilerde değer sağlamada veya kişisel bağ kurma konusunda hâlâ önemli bir yer tutuyor. Modern işletim sistemleri bile zamanında onun getirdiği yenilikleri kullanmaya devam ediyor.

Peki siz bu eski sistemleri hiç kullandınız mı? Sizin hikâyelerinizi de duymak isteriz.

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