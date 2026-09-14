Windows 11'in Fare İmleci Değişiyor: İşte Yeni İmleç!

Microsoft, Windows 11'in yıllardır değişmeyen fare imlecinin modernleştirilmiş yeni tasarımını gözler önüne serdi.

Microsoft, Windows 11'in 8 Eylül'de yayınlanan 26340.9354 numaralı test sürümünde yeni bir özelliği gözler önüne serdi ancak ekran görüntüsünde yeni özellikten ziyade yeni imleç ortaya çıktı.

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Yıllardır Windows'ta görmeye alışık olduğumuz ince ve uzun "kuyruklu" okun aksine daha geniş, sol alt kısmı daha yumuşatılmış ve simetrik duran bu tasarım, işletim sisteminin en köklü simgelerinden birinin değişmek üzere olduğunu gösteriyor.

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Yeni imleç böyle görünecek:

Microsoft cephesinden sistem imlecinin değiştiğine dair henüz resmî bir açıklama gelmiş değil. Yayınlanan sürüm notlarında yalnızca imleç özelleştirmeleriyle ilgili bir hatanın giderildiği belirtiliyor ancak arka plana baktığımızda bu adımın bir tesadüf olmadığı görülebiliyor. Haziran ayında Microsoft’un Windows 11’i modernleştirme çalışmaları kapsamında yeni bir fare imlecini dâhili olarak test ettiği sızdırılmıştı. Üç ay sonra gelen bu ekran görüntüsü, test edilen tasarımın ilk halka açık gösterimi olabilir.

Ayrıca bu yeni imleç, Microsoft’un birkaç yıldır kullandığı Fluent UI System Icons kütüphanesindeki fare simgesiyle şaşırtıcı bir benzerlik taşıyor. Düz sol kenarı ve daha geometrik gövdesiyle öne çıkan bu tasarım dili, işletim sisteminin görsel bütünlüğünü tamamlar nitelikte. macOS ve birçok Linux dağıtımı yıllardır daha yumuşak ve modern imleç hatlarına sahipken, Windows 11'in bu alanda geride kalmış olması kullanıcılar tarafından sıkça eleştiriliyordu.

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