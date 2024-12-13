Eski donanımlarla Windows 11'e geçiş için TPM 2.0 gereksinimi kaldırıldı, ancak güvenlik riskleri devam ediyor.

Microsoft, Windows 11 için uyguladığı TPM 2.0 gereksinimini, eski donanımlar üzerinde yaşanan uyumsuzluk ve geri dönüşler nedeniyle kaldırma kararı aldı. Bu değişiklik Windows 10'un desteği sona ererken daha fazla kullanıcının Windows 11'e geçiş yapabilmesini sağlayacak.

Başlangıçta, Microsoft'un Windows 11 için TPM 2.0'ı "pazarlık edilemez" bir gereksinim olarak sunduğu biliniyor. Ancak, bu gereksinim, eski cihazları kullanan pek çok kullanıcı için büyük bir engel oluşturmuştu.

Eski donanımlar için TPM 2.0 zorunluluğu kaldırıldı

Microsoft, bu kararının ardından gelen eleştiriler ve Windows 10 desteğinin sona ermesine kısa bir süre kala, TPM 2.0 gereksinimini kaldırma karar verdi. Şirket bu hamlesinin Windows 11'in daha hızlı bir şekilde benimsenmesini sağlamak amacı taşıdığını açıkladı.

Bu yeni düzenleme ile birlikte, eski donanımlara sahip kullanıcılar, sistemlerini tamamen değiştirmeden Windows 11'e yükseltme şansına sahip olacaklar. Ancak, TPM 2.0'ı olmayan cihazlarda Windows 11'i yüklemek, bazı güvenlik riskleri taşıyabilir ve güncelleme desteği garantilenmemektedir. Microsoft, resmi destek sayfasında, uyumsuz donanımlarda Windows 11 yüklemenin uyumluluk sorunlarına yol açabileceği uyarısını yapıyor ve bu durumun cihaz garantisini geçersiz kılabileceğini belirtiyor.