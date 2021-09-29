Daha önce yeni Paint uygulamasını kendi eliyle sızdıran Microsoft’un bu sefer de yeni medya oynatıcısı ortaya çıktı.

Önce Windows 11’in sızdırılması daha sonra da Windows 11’de yeni Paint’i kullanan bir tabletin ortaya çıkması ile bütün projeleri ortaya çıkan Microsoft’un yeni Windows 11 uygulamaları da bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Bugünse yeni işletim sisteminde yer alacak, Windows kullanıcılarına yeni bir soluk getirmesi planlanan medya oynatıcısı ortaya çıktı. Medya oynatıcısı hakkındaysa bazı şeyler halen gizemini koruyor.

Windows 11'in yeni medya oynatıcısı böyle gözüküyor:

Ortaya çıkan görüntüye göre yeni medya oynatıcısı, Windows XP’den beri sevilerek kullanılan Windows medya oynatıcının Windows 11 tasarıma uyarlanmış hali olacak. Uygulamanın “Filmler ve TV” uygulamasının mı yoksa Windows medya oynatıcısının mı yerine geçeceği henüz bilinmiyor.

Windows sızıntıları konusunda uzman kişiler ise, yeni uygulamanın her iki uygulamayı birleştirecek bir uygulama olacağını öngörüyor. Ortaya çıkan fotoğrafa baktığımızda çalma listelerini takip edebileceğimiz ve karışık çalabileceğimiz yeni düğmeler görüyoruz. Ayrıca yayınlanan fotoğrafa dikkatli baktığımızda yeni medya oynatıcının fotoğraflar ile entegre olduğunu da görebiliyoruz.

Microsoft’un daha önce ortaya çıkan Paint ve yeni medya oynatıcısını ne zaman yayınlayacağı ise henüz netleşmedi. Fakat çoğu kullanıcı bu yeni uygulamaların kasım ayında yayınlanacak Windows 11 ile kullanıcılara sunulacağını düşünüyor.