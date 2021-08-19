Microsoft Ürün Direktörü Panos Panay, Twitter'da paylaştığı bir video ile Windows 11 için hazırlanan Paint'i tanıttı. Videoya göre Windows 11 ile kullanıcılar, daha modern ve karanlık mod özelliğine de sahip bir Paint deneyimi yaşayacaklar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kararlı olarak henüz yayınlanmayan işletim sistemi Windows 11 ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda, geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla açığa çıkan Windows 11 için Paint uygulaması, Microsoft Ürün Direktörü Panos Panay'ın Twitter'da yaptığı bir paylaşım ile resmen duyuruldu.

Panos Panay tarafından yapılan açıklamalarda, Paint ile ilgili yapılan paylaşımın Windows 11'e başka bir açıdan ilk bakış olduğu ifade edildi. Paint için kısa bir video oluşturan şirket, bu videoda yılların çizim uygulamasının yepyeni halini göstermiş oldu. Peki Windows 11 için yeniden tasarlanan Paint uygulaması, kullanıcılara neler sunacak?

İşte yenilenen Paint için hazırlanan tanıtım videosu

Microsoft'un hazırladığı videoya baktığımızda, Paint'in genel hatlarının korunduğunu ancak uygulamanın artık daha modern bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Geliştiriciler ayrıca, bu sürümde daha fazla çizim seçeneği sunacaklar gibi görünüyor. Elbette uygulama, son yılların trendlerinden karanlık moda da sahip olacak.

Panos Panay, yenilenen Paint uygulamasının ne zaman kullanıma sunulacağına dair net bir şey söylemedi. Ancak Paint'in yakın bir gelecekte Windows Insider kullanıcılarına ulaşacağını söyleyen Panay, kullanıcıların bir süre daha beklemek durumunda olacaklarını ima etmiş oldu. Yeni Paint'i nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...