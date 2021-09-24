Windows 11, Insider Kullanıcıları İçin Yayınlandı [İndir]

Microsoft, Insider programı kullanıcıları için Windows 11 kararlı sürümünü resmen yayınladı. Deneysel özellikleri de içeren bu sürüm, 5 Ekim'de tüm kullanıcılar için yayınlanacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bir süredir üzerinde çalıştığı Windows 11 ile ilgili çok önemli bir gelişmeye imza attı. İşletim sisteminin geliştiriciler için hazırlanmış olan ilk sürümünü geçtiğimiz dönemde yayınlayan Microsoft, şimdi ise milyonlarca Windows Insider kullanıcısının Windows 11'in kararlı sürümüyle tanışmasına olanak sağlamış oldu.

Microsoft, daha önce yaptığı açıklamalarda Windows 11'in ilk kararlı sürümünün, 5 Ekim'de piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Yaşanan gelişme ile Windows 11'in kararlı sürümünün kullanıcılara ulaşması, en azından Insider kullanıcıları için biraz daha erkene alınmış oldu.

Windows 11'in Insider kullanıcıları için sunulan ilk kararlı sürümü, tüm kullanıcılar için kullanıma sunulacak sürümden biraz daha farklı. Bu sürüm, Windows 11'in sahip olduğu tüm onaylı özelliklere ek olarak, deneysel özelliklerin de geliştiricilere ve meraklı kullanıcılara ulaştırılmasını sağlıyor. Peki Windows 11 nasıl indirilir ve yüklenir?

Windows 11 nasıl yüklenir?