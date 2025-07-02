Microsoft'un Windows 11'e geçiş için çabaları meyve vermeye başladı. Son bir aydaki ciddi pazar payı artışıyla Windows 11 tahtı ele geçirmek üzere.

Statcounter'ın son verilerine göre masaüstü bilgisayarda Windows 11 kullananların oranı %47,8'e çıktı. Bu değişiklikle birlikte Windows 11, %48,9’luk pazar payına sahip olan Windows 10’un aradan geçen yılların ardından neredeyse ensesinde.

Mayıs ile Haziran 2025 arasında Windows 11 kullanıcı sayısında gözle görülür bir artış oldu. Sadece bir ayda pazar payı %4,76 oranında yükseldi ve bu artış büyük ölçüde Windows 10 kullanıcılarının geçiş yapmasından kaynaklandı.

Windows 11 kullanım oranı %47,8'e yükseldi

Microsoft, bu yıl Ekim ayında Windows 10 desteğini keseceği için kullanıcılar yavaş yavaş Windows 11'e geçmeye başlamış durumda. Eğer artış hızı bu şekilde sürerse, Temmuz sonunda kuvvetle muhtemel en çok kullanılan işletim sistemi artık Windows 11 olacak.

Bu arada hâlâ %2,2'lik bir kesim Windows 7, %0,6’lık kesim Windows 8 ve 8.1 ve az da olsa %0,43'lük kesim Windows XP kullanmaya devam ediyor. Evet, yanlış duymadınız XP. 2000’li yılların başından kalma bu sistem hâlâ bazı bilgisayarlarda tercih ediliyor.

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