Microsoft, bu ay itibarıyla Authenticator uygulamasının otomatik parola doldurma işlevini kapatacak. Eğer Microsoft Authenticator uygulamasında şifre saklıyorsanız ne yapmanız gerektiğini anlattık.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un parola yönetim uygulaması Authenticator, çok yakında radikal bir değişim geçirecek. Kullanıcılar, artık bu uygulamada parola barındırması yapamayacaklar. Ancak Microsoft Authenticator uygulamasının parola kodu oluşturma yeteneği, mevcut hâliyle korunmaya devam edecek.

Microsoft Authenticator, pek çok kullanıcı tarafından bilinmiyor olsa da Google'ın Şifre Yöneticisi hizmetine benzer bir şekilde kullanılabiliyor. Buraya kaydettiğiniz şifreler, sonraki oturum açma işlemlerinde otomatik olarak doldurulabiliyor. İşte bu özellik, temmuz ayı itibarıyla kaldırılacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Microsoft Authenticator kullanıcıları, bu ay itibarıyla kayıtlı parolalar için otomatik doldurma özelliğinden mahrum kalacaklar. Gelecek ay itibarıyla ise kayıtlı parolalara Microsoft Authenticator uygulaması üzerinden ulaşmak mümkün olmayacak.

Microsoft Authenticator kullanıcılarına ne olacak?

Microsoft, Authenticator'da parola saklayan kullanıcıları yarı yolda bırakmayacak. Bugüne kadar bu uygulamada sakladığınız parolaları, Microsoft Edge'de saklamaya devam edebileceksiniz. Yapmanız gerekenler ise şöyle:

Adım #1: Microsoft Edge'i indirin ve oturum açın.

Microsoft Edge'i indirin ve oturum açın. Adım #2: Ayarlar bölümüne girin.

Ayarlar bölümüne girin. Adım #3: "Otomatik Doldurma ve Parolalar" kısmına girin.

"Otomatik Doldurma ve Parolalar" kısmına girin. Adım #4: "Otomatik doldurma" alt menüsü altında Authenticator uygulamasının etkin olduğuna emin olun.

"Otomatik doldurma" alt menüsü altında Authenticator uygulamasının etkin olduğuna emin olun. Adım #5: Otomatik senkronizasyon işleminin yapılmasını bekleyin.

Bu işlemleri yaptıktan sonra Authenticator uygulamasındaki kayıtlı şifreler, Edge'in sistemine kaydedilmiş olacak. Ayrıca bu şifrelere Microsoft hesabınız üzerinden de ulaşabileceksiniz.