Windows 10'a Veda Zamanı: Windows 11 Sistem Gereksinimleri Neler?

14 Ekim itibarıyla Windows 10'un resmî desteği sona erdi. Peki Windows 11 için sistem gereksinimleri neler? Hangi cihazlar geçiş yapabilir? İşte bilmeniz gerekenler.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Beklenen gün geldi çattı. Microsoft, 2015’ten beri hayatımızda olan ve en ikonik işletim sistemleri arasına ismini yazdırmayı başaran Windows 10’un desteğini 14 Ekim itibarıyla resmen sonlandırıyor. Bu tarihten sonra artık kullanıcıların Windows 11’e geçmesi gerekecek.

Peki Windows 11 işletim sistemi için hangi sistem gereksinimleri isteniyor? Nasıl özelliklere sahip bir bilgisayara ihtiyacınız var? Bu içeriğimizde Windows 11’e geçmeyi düşünenler için işletim sisteminin sistem gereksinimlerini derledik.

Windows 11 sistem gereksinimleri

w1
İşlemci GHz veya daha hızlı, 2 ya da daha fazla çekirdeğe sahip uyumlu bir 64 bit işlemci veya çip üzeri sistem (SoC)
RAM 4 GB
Depolama alanı 64 GB veya daha büyük depolama cihazı
Sistem üretici yazılımı UEFI/Güvenli Önyükleme özellikli
TPM TPM 2.0 standardı
Grafik kartı (GPU) WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu kartlar
Ekran 9 inçten daha büyük olan yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bit

*Windows 11 için desteklenen işlemcilere buradan ulaşabilirsiniz.

Yukarıdan Windows 11 için gerekli minimum sistem gereksinimlerini görebilirsiniz. Bu özelliklere sahip bir bilgisayara sahipseniz herhangi bir ücret ödemeden kolayca yeni sürüme geçmeniz mümkün. Son yıllarda çıkan çoğu bilgisayar Windows 11 uyumlu olduğu için sistem gereksinimlerinde sorun yaşama ihtimaliniz düşük. Sadece daha eski cihazlarda problem olabilir.

TPM 2.0 nedir? TPM 2.0 olmadan Windows 11 yüklenir mi?

TPM 2.0, Windows 11’de kimlik ve veri koruması için kullanılır. Cihazınızın güvenliği için büyük bir önem taşıdığını söyleyebiliriz. Microsoft, güvenli bir deneyim için TPM 2.0’ı Windows 11 için zorunlu bir özellik hâline getirdi. Bu yüzden Windows 11 için TPM 2.0’ın gerekli olduğunu söyleyebiliriz.

Windows 11’e geçiş ücretli mi?

w2

Hayır. Eğer Windows 10 kullanan bir kullanıcıysanız ve yeterli sistem gereksinimlerine sahipseniz tamamen ücretsiz bir şekilde Windows 11 işletim sistemini yükleyebilir ve geçiş yapabilirsiniz.

Windows 10’a 14 Ekim’den sonra ne olacak?

w3

Microsoft, 14 Ekim tarihinden sonra Windows 10’un resmî desteğini sonlandırıyor. Bu da artık yazılım ve güvenlik güncellemesi gelmeyeceği, bir sorunda teknik destek sunulmayacağı anlamına geliyor. Yani Windows 10 cihazlar güvenlik güncellemesi alamayacağı için riskli konuma gelecek.

Windows 10 Desteği Sona Eriyor: 14 Ekim'den Sonra Windows 10 Kullananlara Ne Olacak? Windows 10 Desteği Sona Eriyor: 14 Ekim'den Sonra Windows 10 Kullananlara Ne Olacak?

Windows 11 nasıl yüklenir?

Windows 11 Nasıl İndirilir, Nasıl Yüklenir? Adım Adım Anlattık! Windows 11 Nasıl İndirilir, Nasıl Yüklenir? Adım Adım Anlattık!
Windows

