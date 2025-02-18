Windows 11 24H2 için yayımlanan KB5051987 güncellemesi sonrası Dosya Gezgini sorunları, siyah ekran hataları ve erişim problemleri yaşandı.

Microsoft’un Windows 11 24H2 sürümü için yayımladığı KB5051987 güncellemesi, kullanıcılar için çeşitli sorunlara sebep oldu. Güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar, Dosya Gezgini’nin çalışmaması gibi önemli problemlerle karşılaşıyor.

Microsoft’un geçtiğimiz hafta Windows 11 24H2 sürümü için yayımladığı KB5051987 güncellemesi, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve güvenlik açıklarını gidermeyi amaçlıyordu. Ancak güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar, indirme hataları, kamera erişim sorunları ve Dosya Gezgini’nin çalışmaması gibi çeşitli problemlerle karşılaştıklarını bildirdi.

Siyah ekran sorunları yaşanıyor

Güncelleme sonrası özellikle Dosya Gezgini'nde sorunlar ortaya çıktı. Kullanıcılar, Masaüstü, Belgeler veya Resimler gibi klasörleri açmaya çalıştıklarında Dosya Gezgini’nin hiçbir tepki vermediğini belirtiyor. Bazı durumlarda arka planda çalışmasına rağmen masaüstü kısayolu veya Windows araması üzerinden erişim sağlanamıyor. Aynı zamanda sistem geri yükleme veya yeniden kurulum gibi yöntemler de sorunu çözmüyor.

Bazı kullanıcılar için sorunlar daha da ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Dosya Gezgini’ndeki problemler, bazı sistemlerde tamamen siyah bir masaüstü ekranı oluşturarak cihazın kullanılmasını engelliyor. Yaşanan bu sorunların giderip giderilemeyeceği ise şu an için belirsizliğini koruyor.