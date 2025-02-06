Windows 11'in son güncellemesi, fare imleci animasyon hatası, Dosya Gezgini'nin donması ve yüksek sistem kaynak kullanımı gibi sorunlarla gündemde.

Microsoft'un Windows 11 için sunduğu KB5050094 kodlu isteğe bağlı güncelleme, bazı hataları düzeltmeyi amaçlasa da yeni sorunlara yol açtı. Kullanıcılar, özellikle fare imlecinin takılı kalması ve Dosya Gezgini’nin tepki vermemesi gibi problemler yaşadıklarını bildiriyor.

Windows 11'in 24H2 sürümüne gelen güncelleme, metin alanlarında kaybolan fare imlecini düzeltmeyi hedefliyordu. Ancak güncelleme sonrası bazı kullanıcılar, imlecin sürekli yükleme animasyonunda takılı kaldığını ve her 30 saniyede bir bu durumun tekrar ettiğini belirtiyor. Öncesinde sadece koyu temada görülen bu hata, artık açık tema kullananları da etkiliyor.

Windows 11 güncellemesi performans sorunlarına neden oldu

Güncellemenin ardından Dosya Gezgini’nin zaman zaman tepki vermediği, "Farklı Kaydet" ve "Gözat" gibi pencerelerde takılmalar yaşandığı belirtiliyor. Aynı zamanda bazı kullanıcılar Windows’a giriş süresinin uzadığını ve masaüstü uygulamalarının yanıt vermediğini aktarıyor. Nadir durumlarda, CPU, GPU ve RAM kullanımında beklenmedik artışlar yaşandığı, bunun da sistem sıcaklıklarını yükselttiği bildiriliyor.

Eğer KB5050094 güncellemesini yüklediyseniz ve bu sorunlarla karşılaşıyorsanız, en iyi çözüm güncellemeyi kaldırmak. Güncellemeyi henüz yapmayan kullanıcıların ise beklemesi öneriliyor. Microsoft’un önümüzdeki hafta yayımlayacağı büyük Windows 11 güncellemesinin bu hataları giderip gidermeyeceği ise şu an için belirsiz.