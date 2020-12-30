Windows 7 Kullanıcıları İşletim Sistemlerini Değiştirmiyor

Microsoft, bir zamanların amiral gemisi işletim sistemi olan Windows 7 için 2020 başında destek vermeyi bitirmişti. Bu durum kullanıcıları pek de üzmemişe benziyor.

2020 yılının en başında, Microsoft artık Windows 7 işletim sistemini emekli ettiğini açıklamıştı. Bu karar alındığında, Windows 7 kullanıcısı olan milyonlarca kişi işletim sistemlerini değiştirmeyeceğini açıklamıştı. Görünüşe göre doğru söylemişler.

Aradan geçen 1 yıllık sürenin ardından da çok sayıda kullanıcı işletim sistemini güncellemedi. Kullanıcıların büyük kısmı Windows 10'a geçiş yapsa da küçük bir kısım inadını koruyor. Küçük bir kısım dediğimiz ise milyonlar ediyor.

Windows 10'a geçişler tamamlanmadı

Microsoft'un işletim sistemini emekli etmesinin yıldönümünde, dünya çapında yaklaşık 200 milyon PC kullanıcısı işletim sistemlerini yenilememeye karar verdi. Analitik raporlarına bakıldığında da bu durum net bir şekilde ortaya çıkıyor.

ABD Hükümet Dijital Analitik Programı'nda, geçtiğimiz 90 günlük sürede ülkedeki internet kullanıcılarının internet sitelerine erişimleri inceleniyor. Veri setlerinden biri de internete erişen bilgisayarların hangi işletim sistemlerini kullandıklarını gösteriyor. Bu da bize, ortalamada Windows 7 kullanıcılarını tahminlemek için iyi bir örnek oluşturuyor.

Aralık 2019'da, internete bağlanan cihazların %18,9'u Windows 7 kullanmaya devam ediyordu. 2020 yılına geldiğimizde ise Windows 7'nin payı %10'dan fazla düştü. Yine de kullanıcıların %8,5'i işletim sistemini değiştirmeye yanaşmadı.

Windows 7 kullanıcıları inatçı çıktı

ZDNet'in hesaplamalarına göre geçtiğimiz 12 aylık süreçte 100 milyondan fazla Windows PC emekli oldu, dönüştürüldü veya güncellendi. Diğer ölçümlerde de bu verileri destekleyen bulgulara rastlandı. Örneğin net pazar payında Windows 10 kullanım oranının arttığı gözlemlendi.

Windows 7 kullanan pek çok firma ve kullanıcı, yeni güvenlik güncellemeleri alabilmek için Extended Security Program adlı programa para ödüyor. Microsoft ise bu programın kaç cihazı etkilendiğini açıklamıyor. Yine de 100 milyondan fazla cihazın programda olduğu ve 200 milyon cihazın Windows 7'den vazgeçmediği belirtiliyor.