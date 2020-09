Desteği Kesilen Windows 7 mi Yoksa Windows 10 mu?

Her ne kadar Microsoft, Windows 7’nin yazılım desteğini tamamen kesse de kullanıcıların %25'ine yakını Windows 7'de kalmaya devam ediyor. Özellikle eski donanım ve bazı belirli üçüncü parti yazılımların Windows 10 ile uyumsuz olması nedeniyle bu tercih yapılıyor. Peki desteği kesilen Windows 7 ve her fırsatta güncelleme alan Windows 10 arasında hangisi tercih edilmeli? Cevap soruda gizli gibi görünse de aslında değil.

Microsoft’un en popüler işletim sistemi versiyonlarından olan Windows 7, çok uzun süredir PC dünyasındaki yerini koruyor. 2019'da desteği kesilse de Windows 7 hâlâ kullanıcıların %25'e yakını tarafından tercih ediliyor.

Bu noktada birçok yeni kullanıcının veya yıllarca Windows 7 kullanıp diğer Windows versiyonlarına göz atamamış kullanıcıların kafası karışabiliyor. Uyumluluk, güvenlik ve oyun için hangisi daha iyi? Windows 7 mi 10 mu? Hep beraber yakından inceliyoruz.

Karşılaştırma yaptığımız kategoriler:

Arayüz

Özellikler (Bildirimler, Arama, Cortana)

Uyumluluk ve oyun performansı

Destek ve güvenlik

Arayüz:

Windows 7, Windows 10’dan farklı olarak hâlâ, Windows XP gibi diğer versiyonlardan gelen arayüz tasarımı mantığını bünyesinde bulunduruyor. Bu nedenle oldukça kolay ve kullanıcı dostu bir başlat menüsüne sahip olan Windows 7’de aradığınız programları sadece birkaç tık ile direkt olarak başlat menüsünde bulabiliyorsunuz. Sadelik ve kullanışlılık isteyen kullanıcıları bu nedenle Windows 7’nin arayüzü bir hâyli memnun edebiliyor.

Windows 10’a baktığımızda bizleri Windows 8’de gelen Live Tiles isimli başlat menüsünün sağ kısmında bulunan uygulama simgeleri ile karşılaşıyoruz. Hem bu canlı simgeler hem de başlat menüsü özelleştirmeleri ile Windows 10 daha canlı ve kişiye özel bir arayüz sunuyor.

Ayrıca Windows 10 ile birlikte tıpkı telefonlarınızda olduğu gibi Microsoft Store’a girip Instagram, Twitter, Facebook ve Netflix gibi uygulamaları bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Dolayısıyla Windows 10 bazı popüler servislere daha kolay ulaşabildiğimiz ve daha iyi bir yapay zekaya sahip bir Windows versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikler (Bildirimler, Arama, Cortana):

Windows 10, bir başka yeniliği de Bildirimler kısmında yapıyor. Windows 10 ile beraber tıpkı akıllı telefonlarınızda veya tabletlerinizde olduğu gibi bildirimlerinizi, sadece bunun için ayrılmış bir alanda sıralayıp kontrol edebiliyorsunuz. Windows 7’de ise bildirimler Görev Çubuğu’nda yer alıyordu. Windows 10’da ise Action Center olarak adlandırılan bu bildirim alanında e-posta ve bilgisayarınız ile ilgili sistemsel bildirimleri alabiliyor, ayrıca ağ ayarları, dosya yollama ve ekran ayarları gibi özelliklerin kısayol tuşlarına ulaşabiliyorsunuz.

Windows 10 ile beraber gelen bir diğer önemli değişiklik ise Cortana olarak karşımıza çıkıyor. Tıpkı Apple’ın Siri’si gibi Windows için sesli komut asistanı olan Cortana, hava durumunu öğrenmeden e-posta göndemeye kadar birçok işlemi sadece sesli komutla halletmenizi sağlıyor. Windows 10’da kullanılan yeni Microsoft Edge internet tarayıcısıyla da entegre edilen Cortana, yeni nesil Windows versiyonlarında önemli bir yere sahip.

Arama çubuğuna baktığımızda ise Windows Cortana’yı arama çubuğundan ayırdığı için Windows 10 ve Windows 7 arasında bu konuda pek bir fark bulunmuyor. Sadece Windows 10, yalnızca dosyalarınız içerisinde arama yapmak yerine size internet üzerinden de arama yapma fırsatı sunuyor.

Uyumluluk ve oyun performansı:

Windows 10 ile birlikte gelen bütün yeniliklere rağmen hâlâ Windows 7 daha iyi uygulama uyumluluğuna sahip. Photoshop, Google Chrome ve benzeri popüler uygulamalar hem Windows 7 hem de Windows 10 üzerinde hemen hemen aynı performansta çalışırken, satış istatistiklerini yönetme, posta etiketi yazdırma ve benzeri işlerde kullanılan üçüncü parti yazılımlar hâlâ Windows 7’de daha iyi çalışıyor. Bu yüzden birçok işyeri Windows 7’den vazgeçme konusunda gönülsüz davranıyor.

Microsoft, Windows 7’nin uyumluluğunu tamamen bitirmek için bazı adımlar atmaya devam ediyor. Tamamen yazılım desteğinin kesilmesinin yanı sıra 2019 ve üzeri Office programları dâhil birçok program Windows 7 bilgisayarlarda artık çalışmıyor.

Oyun kısmında ise Windows 10’un en büyük artısı Xbox entegrasyonu ile geliyor. Microsoft Xbox One serisi oyun konsollarını Windows 10 bilgisayarlar ile entegre ederek Xbox Live içeriklerine bilgisayarlardan da erişilebilmesini sağlıyor. Ayrıca Windows 10’da Forza 7, State of Decay ve benzeri popüler oyunlara Microsoft Store üzerinden erişebiliyorsunuz. Ayrıca Windows 10’un DirectX 12 desteği ile de yeni işletim sistemi Windows 7’den birkaç adım öne geçiyor. Fakat Nvidia şu an ışın izleme teknolojisini Windows 7’ye getirmeye çalışıyor. Eğer bu gerçekleşirse oyun performansı yönünden Windows 10 ile Windows 7 arasındaki fark büyük ölçüde kapanacak gibi duruyor.

Destek ve güvenlik:

Daha önce de belirttiğimiz üzere Microsoft, 2020 yılı içerisinde Windows 7’nin yazılım desteğini tamamen kesti. Bu nedenle güvenlik açısından işletim sisteminizi Windows 10’a yükseltmek en mantıklı seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca doğal olarak yeni versiyon olan Windows 10, her yıl en az 2 adet büyük servis güncellemesi alıyor. Bu nedenle Windows 10’a sahip olan sistemler modern özelliklere direkt olarak ulaşabiliyor ve çeşitli iyileştirmeler ile genel olarak daha iyi performansa sahip olabiliyorlar. Eğer güncellemesiz kalmak istemiyorsanız ve Microsoft’un her yeni çıkardığı özelliğe direkt olarak güvenli bir şekilde sahip olmak istiyorsanız Windows 10 tercih etmeniz gereken işletim sistemi olacaktır.

Hangisi daha iyi: Windows 7 mi 10 mu?

Her ne kadar Windows 10 da mükemmel bir Windows versiyonu olmasa da “Windows 7 mi 10 mu?” diye sorulduğunda hem güvenlik hem de destek bakımından Windows 10’u seçmek daha mantıklı bir karar olarak karşımıza çıkıyor. Fakat eski bir donanımla iş ve muhasebe ağırlıklı yazılımlar kullanıyorsanız hâlâ Windows 7’yi kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat bu durumda bazı güvenlik önlemlerini bireysel olarak almanız gerekiyor.

Eğer ekstra önlemler almakla uğraşmak istemiyor ve genel olarak daha güncel ve modern Windows özelliklerine erişmek istiyorsanız, Windows 10’u tercih etmeniz yararınıza olacaktır. Sizler Windows 7 mi 10 mu? Sorusunda hangi versiyonu seçerdiniz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.