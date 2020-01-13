Windows 7, yarın alacağı son güncellemeyle birlikte kaderine terk edilecek. Ancak istatistikler, Windows 7'nin sonunun, PC devrinin de sonunu getireceğini düşündürüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un efsane işletim sistemlerinden bir tanesi olan Windows 7, 14 Ocak itibarıyla son güncellemesini alacak. Microsoft, yarın sunacağı güncellemeyle birlikte Windows 7 kullanıcılarına bir daha güncelleme sunmayacak ve bu durum, 10 yıllık bir geçmişi olan Windows 7'nin sonunu getirmiş olacak.

Microsoft, Windows 7 kullanıcılarının ne kadar inatçı olduğunun farkında. Ancak Windows 7, sadece günlük kullanıcılar değil hala pek çok kurumsal firma tarafından da kullanılıyor. Hatta bu nedenle teknoloji devi, kurumsal firmalar için yeni bir uygulama başlattı ve bu uygulama kapsamında Windows 7'nin belirli bir ücret karşılığında bir süre daha güncelleme almasını sağlayacak.

Yapılan son araştırmalar, dünya üzerinde 1.2 milyar Windows PC'nin olduğunu ortaya koyuyor. Yine araştırmalara göre 1 milyar Windows kullanıcısı, Windows 10'dan güç alıyor. Geriye kalan yaklaşık 200 milyon kullanıcının ise Windows 7 kullandığına inanılıyor. Yani yarın itibarıyla 200 milyon kadar bilgisayar, Microsoft'tan aldığı desteğin sonuna gelmiş olacak ve güvenlik tehditlerine karşı savunmasız olacak.

Windows 7, piyasaya sürüldüğünde elbette pek çok avantaj sunuyordu. O günün teknolojilerini en son noktada deneyimleme imkanı sağlayan Windows 7, kullanıcıların Windows Vista ve Windows 8 serisini yok saymasına neden oldu. Bu da yıllar içerisinde hem bir alışkanlık hem de fanatizm oluşturdu. Ancak Windows 7'nin sonuna gelinmesinin, PC çağının da sonunu getireceğine inanılıyor.

Dünya genelinde PC sektörü, özellikle de son 7 yıldır daralma yaşıyor. Sadece geçtiğimiz yıl PC satışlarında bir yükseliş yaşandı. Bunun nedeni ise bazı tüketicilerin, Windows 7'den vazgeçmeleri ve Windows 10'a geçmek için yeni bir bilgisayar almalarıydı. Ancak PC'nin yerini akıllı telefon ve tablet gibi yardımcıların alışı, PC satışlarındaki düşüşü tetikliyor.

Tüketiciler artık, ihtiyaç duymadıkları takdirde PC'lerini çalıştırma ihtiyacı duymuyorlar. Ayrıca yeni bir ürün almak isteyen tüketiciler, masaüstü ya da dizüstü PC'ler yerine tablet ya da ikisi bir arada ürünleri tercih ediyorlar. Hal böyle olunca da PC'lerin parlak günleri, her geçen gün biraz daha uzaklaşıyor. Dolayısı ile Windows 7'den vazgeçen milyonlarca kullanıcı, Windows 10'a geçiş yapmak yerine akıllı telefon ve tabletlere yönelecek.