Microsoft’un 2009 yılında piyasaya sürdüğü işletim sitemi Windows 7, işletim sistemi pazarının hâlâ çeyreğini oluşturuyor. Windows 7, dünya genelinde en çok kullanılan ikinci işletim sistemi konumunda bulunuyor.

Microsoft tarafından çıkarılan ve kullanıcılar tarafından geniş ölçüde kabul gören işletim sistemlerinden bir tanesi olan Windows 7, 2009 yılında piyasaya sürülmüştü. Bir dönemin popüler işletim sistemi, ana desteği Ocak 2015’te arkasında bırakmış ve uzatılmış destek aşamasına girmişti. Windows 7 kullanıcıları, 5 yıl boyunca kritik güvenlik yamalarını, hata düzeltmelerini ve teknik desteği ücretsiz olarak almaya devam etmişti.

İşletim sisteminin uzatılmış destek süreci de bu senenin ocak ayında sona ermişti. Windows 7 Professional ve Windows 7 Enterprise kullanıcıları uzatılmış destek güncellemeleri almaya devam etse de bu güncellemeler için cihaz başına ödeme yapmak zorundalar. Professional sürümü kullanıcıları 50 dolar, Enterprise kullanıcılarıysa 25 dolar ödüyorlar ve bu miktarlar her geçen sene artıyor.

Windows 7, popülerliğini koruyor:

Windows 7, güvenlik yamaları almamasına ve siber saldırılar karşısında savunmasız kalmasına rağmen kullanıcılar arasındaki popülerliğini korumaya devam ediyor. NetMarketShare verilerine göre Windows 7, Mayıs 2020 itibarıyla pazarın %24,28’ini oluşturuyor.

Windows 7’nin bir sene önce, yani Mayıs 2019’daki pazar payı %35,44’tü. Yaşanan %10’luk düşüş, güvenlik güncellemeleri kesilmesine rağmen 10 yaşını aşmış bir işletim sistemi için hiç de fena sayılmaz. Peki, insanların 10 sene önce çıkmış bir işletim sistemini terk etmemelerinin sebebi ne? İnsanların modern işletim sistemlerine geçmeme sebeplerinden bir tanesi, duydukları gizlilik endişeleri; diğeriyse Windows 10’un sorunlu güncellemeleri.

Tabii Windows 7 hâlâ pazar payının çeyreğine sahip olsa da Windows 10 pazar payını büyütmeye devam ediyor. Windows 10’un pazar payı %57,83’e ulaşmış durumda. Ayrıca Microsoft, geçtiğimiz mart ayında küresel ölçekte Windows 10 kullanan cihaz sayısının 1 milyarı geçtiğini duyurmuştu.