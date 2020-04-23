Windows’un kullanıcılarına ücretsiz sunduğu güvenlik duvarı Windows Defender nedir sorusunu yanıtladık, Windows Defender kapatma işlemini adım adım anlattık ve program ile ilgili bilmeniz gereken detayları açıkladık.

Windows tarafından geliştirilen ve kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan Windows Defender’dan pek çok kullanıcı memnun değil. Bir güvenlik duvarı ve casus yazılım koruma programı olan Defender, bilgisayarı korumak için yeterli gelmiyor bu nedenle kullanıcılar Windows Defender kapatma işlemini gerçekleştirmek istiyorlar.

Windows Defender kapatma işlemi oldukça basit ama bu duvarı kapatmadan önce bilgisayarınıza başka bir antivirüs programı yüklediğinizden emin olun. Çünkü Windows Defender kapatma işleminden sonra bilgisayarınız tamamen korunmasız kalacaktır. Sizin için Windows Defender kapatma işlemini anlattık ve bu program ile ilgili bilmeniz gereken detayları açıkladık.

Windows Defender kapatma nasıl yapılır?

Adım #1: Bilgisayarınızın klavyesinden başlangıç tuşuna basarak ya da Görev Çubuğu’ndaki başlangıç butonuna tıklayarak Başlangıç menüsünü açın.

Adım #2: Dişli çark şeklindeki Ayarlar butonuna tıklayarak Ayarlar menüsünü açın.

Adım #3: Çıkan seçenekler arasından “Güncelleştirme ve Güvenlik” bölümünü açın.

Adım #4: Ekranın sol tarafından göreceğiniz “Güncelleştirme ve Güvenlik” menüsünden Windows Güvenliği’ni seçin.

Adım #5: “Koruma Alanları” listesinden “Güvenlik duvarı ve ağ” koruması seçeneğine tıklayın.

Adım #6: Burada karşınıza “Etki alanı ağı”, “Özel ağ” ve “Ortak ağ” gibi seçenekler çıkacak.

Adım #7: Defender’ı kapatmak istediğiniz ağ profilini seçin ve açın.

Adım #8: “Windows Defender Güvenlik Duvarı” başlığı altında bir ayarlama işareti göreceksiniz.

Adım #9: Ayarlama işaretini kapalı duruma getirin.

Adım #10: Ayar değişikliğinin uygulanması için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Adım #11: Windows Defender kapatma işlemi tamamlandı.

Yukarıdaki adımları takip ederek Windows Defender kapatma işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, Defender kapandığı anda bilgisayarınız dışarıdan gelecek virüs, casus yazılım gibi tehditlere açık hale gelecektir. Yapılacak en doğru şey Windows Defender kapatma işlemi öncesi başka bir koruma programını bilgisayarınıza kurmak olacaktır.

Windows Defender nedir?

Windows Defender, Windows tarafından üretilen ve kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan bir güvenlik duvarı ve casus yazılım koruma programıdır. Windows Vista, 7, 8, 10 ve 10 Pro sürümlerinde yüklü olarak kullanıcılara sunulur. Windows Defender tehditleri yok etmez, tehlikeyi saptayarak kullanıcıya bildirir ve sorun kaldırılana kadar karantinaya alır. Windows Defender, pek çok kullanıcı ve uzman tarafından yeterli görülmüyor. Bunun pek çok nedeni var.

Windows Defender tek başına yeterli mi?

Windows Defender tek başına yeterli mi sorusunu yanıtlamak için öncelikle programın iyi ve kötü yanlarından bahsetmek gerekiyor. Ücretsiz olması, gerçek zamanlı tehdit algılama, ebeveyn denetimi, güvenlik duvarı koruma ve bulut tabanlı virüsten koruma gibi iyi yönler Windows Defender’da öne çıkıyor.

Diğer casus yazılım koruma programlarıyla karşılaştırıldığında; ebeveyn denetimlerinin yalnızca Microsoft internet tarayıcılarında uygulanması, diğer internet tarayıcılarına güvenlik özelliklerinin eklemesi için ekstra işlemler uygulanması, gerçek zamanlı korumanın yetersiz olması, kullanışsız bir arayüze sahip olması, VPN ve şifre yönetici hizmetinin bulunmaması, yeterli güncelleme almaması gibi kötü yönler Windows Defender’da öne çıkıyor.

Tüm bu iyi ve kötü yönler değerlendirildiği zaman kötü yönler ağır basıyor ve bu Windows Defender’ın tek başına yeterli koruma sağlayamadığını gösteriyor. Fakat uzmanlar Windows Defender’ın kapatılmasını da önermiyorlar. Yapılacak en doğru şey Windows Defender ile beraber güvenilir, başka bir antivirüs programının eş zamanlı olarak kullanılması. Böylece bilgisayarınız için maksimum koruma sağlayabilirsiniz.

Sizin için Windows Defender nedir, Windows Defender kapatma işlemi nasıl yapılır sorularını yanıtladık ve program ile ilgili bilmeniz gereken detayları açıkladık. Unutmayın, Windows Defender tek başına yeterli olmasa da bilgisayarınıza koruma sağlıyor, kapatmadan önce mutlaka başka bir antivirüs programı yüklediğinizden emin olun.