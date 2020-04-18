Windows Ekran Klavyesi Nasıl Açılır?

Windows 7, 8, 8.1 ve 10 kullanıcılarının hepsinin bilgisayarında aslında sanal bir ekran klavyesi bulunuyor. İnternette gezmek veya işlerinize devam etmek için bu klavyeleri kullanabilirsiniz. Biz de tüm Windows sürümleri için ekran klavyesi nasıl açılır sorusunu cevapladık.

Windows kullanıcıları klavyeleri olmasa bile bilgisayarlarında Windows Ekran Klavyesi ile yazabiliyorlar. Klavyenin olmadığı veya bozulduğu gibi durumlarda ekran klavyesi hayat kurtarabiliyor. Bu klavyeyi fare ve hatta oyun kumandası ile de kontrol edebiliyorsunuz. Microsoft bu klavye konusunda cömert de davranmış ve iki çeşit ekran klavyesi kullanma imkanı sunuyor.

Klavyeniz bozulduğunda internette dolaşmak veya Facebook, Twitter’da paylaşımda bulunmak için yine bu klavyeyi kullanabilirsiniz. Herkesin aklına ekran klavyesi nasıl açılır sorusu geliyordur. Biz de bu içeriğimizde Windows Ekran Klavyesi ile ilgili tüm bilmeniz gerekenleri aktarıyoruz. Windows 10 ve Windows 8 için ayrı işlemler uygulanması gerekiyor.

Windows 7 için ekran klavyesi nasıl açılır?

Adım #1: Başlat menüsünü açın,

Adım #2: Tüm Programlar seçeneğine tıklayın,

Adım #3: Erişim Kolaylığı sekmesine girin,

Adım #4: Ekran Klavyesi’ne tıklayın.

Windows 7 için ekran klavyesini açmak biraz daha uzun sürse de, kısayol ekleme imkanı bulunuyor. Yukarıdaki adımları takip ederek ekran klavyesinin simgesine ulaştığınızda sağ tıklayın ve Görev çubuğuna sabitle seçeneğini aktif hale getirin. Bundan sonra ekran klavyesini açmak istediğinizde görev çubuğundaki ekran klavyesi kısayol simgesine tıklamanız yeterli olacaktır.

Windows 8 için ekran klavyesi nasıl açılır?

Adım #1: Görev çubuğuna sağ tıklayın,

Adım #2: Araç Çubukları’na girin ve Dokunmatik Klavye seçeneğine tıklayın,

Adım #3: Sağ alt kısımdaki klavye simgesine tıklayın.

Windows 8 ekran klavyesi açma adımları da oldukça basit. Ekran klavyesini açmanın en kolay yolu Görev çubuğuna sağ tıkladıktan sonra Araç Çubukları ve ardından Touch Keybord (Dokunmatik Klavye) seçeneklerini takip etmek. Klavyeyi kapatmak isterseniz klavyenin sağ üst kısmından çarpı simgesine tıklayabilirsiniz. Komple kapatmak için yukarıdaki adımları tekrar edin. Windows 8.1 kullanıcıları bu adımları takip edebilir.

Ekran Klavyesi nasıl açılır? - Windows 10

Adım #1: Görev çubuğuna sağ tıklayın,

Adım #2: Dokunmatik klavye simgesini göster seçeneğine tıklayın,

Adım #3: Sağ altta yer alan klavye simgesine tıklayın.

Windows 10 kullanıcıları ekran klavyesini açmak için çok kolay bir yolu izleyebilir. Öncelikle Windows görev çubuğuna sağ tıklıyoruz ve yukarıdaki maddelerdeki gibi “Dokunmatik klavye simgesini göster” seçeneğine tıklıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra ekranın sağ alt kısmına bir klavye simgesi gelecek. Ekran klavyesini açmak için bu klavyeye bir kere tıklamanız yeterli olacak.

Ekran klavyesi nasıl kapatılır diye soruyorsanız aslında bu da çok basit. Ekrana gelen klavyenin sağ üst kısmında yer alan çarpı simgesine tıkladığınız zaman klavye hemen kapanacak. Yeniden açmak isterseniz klavye simgesine tıklamanız yeterli. Klavye simgesini kapatmak isterseniz de yine yukarıdaki adımları tekrar etmeniz yeterli olacaktır.

Donanım klavyesi nasıl açılır? - Windows 7, 8, 8.1, 10

Windows 10, 8.1, 8:

Adım #1: Başlat menüsünde Ayarlar’ı arayın ve girin,

Adım #2: Erişim Kolaylığı simgesine tıklayın,

Adım #3: Sol menüden Klavye sekmesine girin,

Adım #4: Ekran klavyesini kullan seçeneğini aktif hale getirin.

Kapatmak için sadece sanal klavyeyi kapatmanız yeterli.

Tüm Windows sürümleri:

Adım #1: Windows + R kombinasyonu ile Çalıştır’ı açın,

osk.exe yazın ve Enter tuşuna basın.

Tüm Windows sürümleri için ortak bir ekran klavyesi açma yöntemi var. Gelişmiş ve daha büyük bir donanım klavyesi kullanma imkanı bulunuyor. Bu klavyeyi açmak için öncelikle Ayarlar’a ve ardından Erişim Kolaylığı’na giriyoruz. Sol menüden Klavye sekmesine girerek, Ekran klavyesini kullanın seçeneğine tıklıyoruz. Karşınıza anında kocaman ve tıpkı bir fiziksel klavyeye benzeyen sanal bir klavye çıkacak.

Bu klavye normal klavyeler gibi tüm tuşları içeren bir klavye. Yani kontrol tuşu, Shift ve Windows tuşlarının yanında, Home, Insert gibi tuşları da içeriyor. Klavyenizin bozulduğu veya olmadığı durumlarda bu klavye ile rahatlıkla tüm işlerinizi halledebilirsiniz. Özellikle hızlı yazmak için kelime önermeyi de aktif hale getirebilirsiniz. Klavyeyi kapatmak için sağ üst kısmından çarpıya tıklamanız yeterli olacaktır.

Ekran klavyesi nasıl kullanılır?

Yukarıdaki adımları yaptıktan sonra ekran klavyesinin artık ekrana çıkmış olması olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra fare ile klavyede yazma işleminizi yapabilirsiniz. Bunun dışında klavyeyi büyütmek için klavyenin sol üst kısmında yer alan klavye simgesine tıklamanız gerekiyor. Buradan klavyenizin boyutunu ayarlayabilir ve yazım stilini değiştirebilirsiniz.

Dokunmatik ekrana sahip kullanıcılar, ekran klavyesini dokunmatik ekranlarından da kontrol edebiliyor. Bunun dışında grafik tablete sahip kişiler de tabletlerinden yazarak, ekrana yazı yazabiliyorlar. Bunun için yine ekranın sol üst kısmında yer alan klavye simgesine tıklamalı ve ardından çizim seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Klavye ayarlarınızı dilediğiniz zaman değiştirebilir veya geri alabilirsiniz.

Ekran klavyesi ayarları nasıl yapılır?

Adım #1: Ekran klavyesini açın,

Adım #2: Klavyenin sol üst kısmındaki klavye simgesine tıklayın,

Adım #3: Açılan menüden ayarlar simgesine tıklayın,

Adım #4: Ekran klavyesi ayarlarını yapın.

Varsayılan ekran klavyesi ayarları sizi tatmin etmediyse, klavye üzerinden ayarları değiştirebilirsiniz. Windows ekran klavyesi değiştirme işlemi aslında denetim masası üzerinden yapılıyor ama bu ekrana ulaşmak için klavye üzerinde kısayol konulmuş. Bunun için önce klavyeyi açmanız gerekiyor ve ardından klavye üzerinden klavye simgesine tıkladıktan sonra ayarlar seçeneğine girmeniz gerekiyor.

Ekran klavyesi normal bir klavye gibi çalışıyor. Ancak daha fazla seçenek sunuyor. Bunlardan biri yanlış yazılan kelimeleri otomatik algılayarak düzeltebiliyor. Bunun dışında otomatik düzeltme istemezseniz yanlış “Yazılan sözcükleri vurgula” seçeneğini de seçebilirsiniz. Android ve iOS klavyeleri gibi otomatik kelime önerme seçeneği de var. Siz daha yazmadan kelimeyi karşınıza çıkarıyor.

Ekran klavyesi dil değiştirme nasıl yapılır?

Belki de en güzel özelliklerinden biri ise, yazdığınız kelimelere göre dili otomatik olarak tanımlıyor. Yani Türkçe kelime yazarsanız Türkçe öneriyor, İngilizce yazmaya başladığınız anda karşınıza yazdığınız kelimeye göre İngilizce kelimeler öneriyor. Özellikle hız kazanmak bakımından çok önemli bir özellik.

Ekran klavyesi dil değiştirme işlemi yapmanıza ilk başta gerek yok. Çünkü Windows yazdığınız dili otomatik olarak algılıyor. Ancak el yazısı veya konuşarak yazmak istiyorsanız farklı dilleri de indirmeniz gerekiyor. Bunun için klavyenin üzerindeki seçeneklere tıklayıp, A simgesine tıklamanız gerekiyor. Gelecek ekrandan ekran klavyesinin dilini değiştirebilirsiniz.

İnternette Windows sürümleri için farklı ekran klavyeleri de var. Ekran klavyesi yüklemek istediğiniz zaman bu klavyeleri indirebilirsiniz. Ancak Microsoft’un sunduğu klavye zaten birçok işi yapabiliyor ve özelleştirme imkanı da sunuyor. Bu nedenle farklı bir klavye yüklemenize gerek kalmayacaktır. Tüm Windows sürümlerinde ekran klavyesini anlattığımız yöntemlerle kullanabilirsiniz.