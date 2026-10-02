OLED Dokunmatik Ekranlı MacBook Pro’nun Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı: Çok Yakında Gelebilir!

Apple'ın dokunmatik ekranlı ve OLED panelli yeni MacBook Pro modellerini çok yakında tanıtabileceği iddia edildi.

Apple’ın MacBook ekosisteminde uzun yıllardır beklenen dokunmatik ekran hamlesi için takvim netleşmeye başladı. Bloomberg analisti Mark Gurman'ın ilk Power On podcast yayınında aktardığı iddialara göre Apple, OLED dokunmatik ekrana sahip 14 inç ve 16 inçlik MacBook Pro modellerini çok yakında tanıtabilir.

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Gurman’ın edindiği bilgilere göre OLED ve dokunmatik ekranlı MacBook Pro modelleri, ekim veya kasım ayında gelebilir. Gurman, duyurunun en erken ekim ayında gerçekleşebileceğini, ancak sürecin Kasım ayına da sarkabileceğini dile getiriyor.

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OLED panelli dokunmatik MacBook Pro neler sunacak?

Söz konusu cihazların donanım tarafında mevcut M5 Pro ve M5 Max işlemcilerden güç alması bekleniyor. Apple'ın bu modelleri, ekran çentiği yerine Dinamik Ada tasarımıyla ve daha ince bir gövde formuyla test ettiği gelen bilgiler arasında.

Sızıntılara göre Apple, yeni MacBook Pro modellerini şu anda beta aşamasında olan macOS 27.2 işletim sistemiyle test ediyor. Güncellemenin Ekim ayı sonuna doğru yayınlanması beklenirken, cihazların lansmanının da bu yazılım takvimine paralel olarak ay sonuna doğru gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.