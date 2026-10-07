1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Araç bakarken 1 milyon TL önemli eşiklerden biri. Biz de bu fiyata alabileceğiniz sorunsuz otomatik vitesli otomobilleri derledik.

İkinci el piyasasında 1 milyon TL'ye pek çok seçenek bulabiliyorsunuz. Ancak sorunsuzunu bulmak, özellikle otomatik vites tercihi de eklenince çok kolay değil.

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Biz de bu içerikte nispeten sorunsuz, otomatik şanzıman tarafında başınızı ağrıtmayacak modelleri derlemeye çalıştık. Hazırsanız listenin ilk sırasıyla başlayalım.

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Honda Jazz 1.4

Honda Jazz, küçük dış boyutlarına rağmen sunduğu geniş iç mekan ve sorunsuzluğuyla 2. elde epey avantajlı bir yerde duruyor. Honda Jazz'ın en güçlü taraflarından biri, 1.4 i-VTEC motorunun atmosferik ve nispeten basit yapısı. Düzenli bakılmış bir Jazz'da motor tarafında büyük problemlerle karşılaşma ihtimali düşük olsa da özellikle LPG'li araçlarda subap ayarının ihmal edilmemesi gerekiyor.

Hyundai i20 1.4 CVVT

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İlk nesil i20'nin 1.4 CVVT motoru, atmosferik yapısı ve dört silindirli olması nedeniyle ikinci elde güven veren seçeneklerden biri. Bu motorda kullanılan 4 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman da karmaşık çift kavramalı sistemlere göre daha sade bir yapıya sahip ve bakımlı örneklerde uzun süre kullanılabiliyor.

Toyota Yaris 1.3

Yaris 1.3, bu listedeki en güven veren motorlardan birine sahip. 1.3 VVT-i motorun zincirli yapısı, aracını uzun süre kullanmak isteyenler için çok güçlü bir seçenek. Ancak yine de almadan önce bazı otomatik Yaris'lerde kullanılan MMT robotize şanzıman, klasik otomatik gibi düşünülmemeli ve özellikle kavrama durumu kontrol edilmeli.

Mitsubishi Colt 1.3

Mitsubishi Colt, Türkiye'de Corsa veya Yaris kadar popüler olmadığı için biraz gözden kaçan ancak mekanik açıdan ilginç bir alternatif. Özellikle atmosferik MIVEC motorları genel olarak dayanıklı ve ekonomik; yaş ilerledikçe soğuk çalıştırmada zincir/gergi sesi gibi kontroller yapılması yeterli olabiliyor.

Colt'ta asıl dikkat edilmesi gereken nokta ise otomatikleştirilmiş şanzıman: Allshift sisteminde kavrama ve aktüatör yıpranması kalkışta titreme, gecikme ve sert geçiş şeklinde kendini gösterebiliyor.

Renault Clio 4

Clio 4'ün ikinci elde bu kadar popüler olmasının arkasında yaygın servis ağı, parça bulunabilirliği ve Türkiye'de çok fazla sayıda bulunması var. Ancak Clio 4'te motor ve şanzıman seçimi diğer modellerden daha önemli; özellikle 1.2 TCe motorlarda yağ tüketimi ve zincir tarafındaki sorunlar, EDC çift kavramalı şanzımanda ise kavrama, aktüatör ve mekatronik problemleri görülebiliyor. Temiz geçmişi olan atmosferik motorlu bir seçenek ile bakımsız bir 1.2 TCe EDC'nin aynı kefeye konulmaması gerekiyor.

Hyundai Getz

Getz 1.4, gösterişli veya teknolojik bir otomobil değil ama ikinci elde tercih edilmesinin nedeni de zaten bu basit yapısı. Otomatik versiyondaki 4 ileri şanzıman da temel olarak sağlam olsa da yağ bakımı ihmal edilmiş araçlarda sert veya gecikmeli vites geçişleri görülebiliyor.

Opel Corsa 1.4

Her ne kadar diğerleri kadar sorunsuz diyemesek bile Corsa'nın 1.4 Twinport motoru, basit atmosferik yapısı ve Türkiye'de çok yaygın olması sayesinde ikinci elde tercih edilebilecek motorlardan biri. Corsa 1.4'lerde gelen tam otomatik şanzıman da genel olarak dayanıklı ve sorunsuz yapısıyla öne çıkıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta ise 1.4 Twinport'un tam otomatik şanzımanının, 1.2 motorla sunulan Easytronic şanzımanla karıştırılmaması. Easytronic farklı bir çalışma sistemine sahip ve özellikle ilerleyen kilometrelerde kavrama tarafında masraf çıkarabiliyor.

Listemizin sonuna geldik.

el araçlarda model kadar aracın geçmişi, bakım durumu ve özellikle otomatik şanzımanın sağlığı da büyük önem taşıyor. Bu nedenle beğendiğiniz bir modeli satın almadan önce mutlaka detaylı şekilde kontrol ettirmenizde fayda var.

Peki siz olsanız 1 milyon TL'ye kadar hangi otomatik otomobili tercih ederdiniz? Sizce listede mutlaka yer alması gereken başka hangi modeller var?