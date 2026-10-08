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Bir Yazılımcı Yapay Zekâyla Adobe'un 7 Programını Tek Tek Kopyaladı: Hepsi Ücretsiz!

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Bir yazılımcı, yapay zekâdan yararlanarak Adobe'un Photoshop, Premiere ve Illustrator gibi 7 popüler programına ücretsiz alternatifler geliştirdi.

Bir Yazılımcı Yapay Zekâyla Adobe'un 7 Programını Tek Tek Kopyaladı: Hepsi Ücretsiz!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Tasarım ve video düzenleme dünyasının en bilinen şirketlerinden Adobe, yüksek abonelik ücretleri nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor. 15 yıllık yazılım deneyimine sahip geliştirici Brandon Thomas ise yapay zekâdan yararlanarak Adobe programlarına ücretsiz ve açık kaynaklı alternatifler geliştirdi.

ArtCraft adı altında toplanan proje, Anthropic'in Claude Opus 5.5 modeli kullanılarak geliştirildi. Thomas, Photoshop'tan Premiere'e kadar yedi Adobe uygulamasına alternatif programları, masaüstü uygulamalarının geliştirilmesinde kullanılan bir programlama dili olan Rust ile sıfırdan yazdı ve projeleri herkesin erişimine açtı. Uygulamalar henüz erken alfa aşamasında; yani geliştirme sürecinin başında ve bazı özellikleri henüz tamamlanmış değil.

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Bir Yazılımcı Yapay Zekâyla Adobe'un 7 Programını Tek Tek Kopyaladı: Hepsi Ücretsiz!
photocraft-masks
filmcraft-keyframes

Yedi Adobe programına ücretsiz alternatif

photocraft-masks

Thomas'ın geliştirdiği uygulamalar Photoshop, Illustrator, Premiere, Lightroom, Acrobat, After Effects ve InDesign'ın karşılığı olarak konumlanıyor. PhotoCraft, VectorCraft, FilmCraft, LightCraft, PdfCraft, EffectCraft ve DesignCraft adlarını taşıyan programlar, Adobe uygulamalarına aşina olanların yabancılık çekmeyeceği benzer araçlar sunuyor.

Uygulamalar, bilgisayarın doğrudan çalıştırabildiği masaüstü programları olarak geliştirildi ve tarayıcı üzerinden de kullanılabiliyor. Veriler de buluta gönderilmeden doğrudan kullanıcının bilgisayarında işleniyor.

“Yazılım devri bitti” diyor

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Brandon Thomas'a göre yapay zekâ destekli kodlama, artık herkesin kendi ihtiyacına göre yazılım geliştirebilmesinin önünü açıyor. Geliştirici bu nedenle geleneksel yazılım geliştirme döneminin sona erdiğini savunuyor.

Programlarda henüz hatalar ve eksikler bulunuyor. Thomas ise önümüzdeki aylarda orijinal Adobe uygulamalarıyla yüzde 99 oranında özellik eşitliğine ulaşmayı hedefliyor. Projenin MIT ve Apache gibi açık kaynak lisanslarıyla geliştirilmesi, topluluğun projeye katkıda bulunmasına da imkân tanıyor.

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